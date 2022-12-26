Россия переориентирует экспорт металлургии на дружественные страны

Россия ориентирована на экспорт металлопродукции в Турцию, Китай, страны СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Господин Мантуров в ходе встречи представил ключевые параметры стратегии развития металлургии в России до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

К этому сроку, как утверждает вице-премьер, производство готового проката черных металлов может вырасти на 33%. Потребление цветных металлов на российском рынке, как ожидается, вырастет на 28%. По словам Дениса Мантурова, сейчас российские предприятия уже занимаются переориентацией экспорта.

Он уточнил, что одним из ключевых направлений стратегии станет расширение внутреннего спроса и, в частности, «сопряжение возможностей металлургии с потребностями металлоемких отраслей экономики». Речь идет о строительном и транспортном секторах, топливно-энергетическом комплексе, сфере ЖКХ, гражданском машиностроении и оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что в обновленной стратегии учтены предприятия новых территорий и их сырьевая база.

«Особо хотел бы отметить, что в обновленной стратегии мы учли интеграцию предприятий новых территорий. А также расположенную в них сырьевую базу»,— добавил вице-премьер. Господин Мишустин поддержал его предложение об утверждении стратегии на ближайшем заседании правительства.

Аналитики BCS Global Markets говорили, что экспорт стали и железной руды является убыточным почти у всех российских металлургических компаний, и сектор выживает за счет внутреннего рынка. При этом в ноябре российские компании обеспечили более 10% индийского импорта, став одним из крупнейших поставщиков на рынок, где почти не присутствовали до санкций и европейского эмбарго. В целом увеличению экспорта стали способствуют ослабление рубля и рост мировых цен.

Подробности — в публикации «Ъ» «Сталь закрепляется в Индии».

Лаура Кеффер