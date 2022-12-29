В Госдуму внесли законопроект о создании цифрового рубля

Депутаты Госдумы внесли законопроект о выпуске и использовании цифрового рубля. Документ подготовила группа депутатов и сенаторов, в которую вошли в том числе сенатор Андрей Клишас и депутат Анатолий Аксаков, следует из базы Госдумы.

«Целью законопроекта является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода цифровых рублей»,— сказано в тексте пояснительной записки.

В Центробанке России заявляли, что планируют начать тестирование цифрового рубля реальными пользователями в апреле 2023 года. Это третья форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам денег. Он будет эмитироваться в цифровом виде.

Олеся Павленко