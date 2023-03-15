ФРС на распутье

Февральские данные по американской инфляции дополнительно осложнили перспективы завершения цикла монетарного ужесточения ФРС США. Базовая инфляция за месяц выросла на 0,5%, в годовом выражении показатель замедлился минимально, с 5,6% до 5,5% — такая динамика указывает на риски сохранения высоких цен. ФРС находится в сложной ситуации — борьба с инфляцией требует от регулятора ужесточения политики, но случившееся на прошлой неделе падение ряда банков, наоборот, вызывает необходимость мягких действий для поддержания финансовой стабильности.
После кризиса с банками однозначно указывать на ближайшую цель своей политики у ФРС уже не получается (на фото — глава регулятора Джером Пауэлл)
Фото: Andrew Harnik / AP
Потребительская инфляция в США в феврале замедлилась с 6,4% до 6%, месяц к месяцу прирост составил 0,4%, свидетельствуют данные Бюро статистики труда. Цены на энергию месяц к месяцу вновь снизились — на 0,6%, их годовой прирост замедлился до 5,2%. Цены на продовольствие выросли на 9,5%, за месяц — на 0,4%.
Беспокойство аналитиков вызвала базовая инфляция в США (за вычетом цен продовольствия и энергии) — ее прирост в феврале ускорился до 0,5% (до максимума с сентября), годовой же показатель замедлился незначительно — с 5,6% до 5,5%. Ускорение базовой инфляции является свидетельством продолжения роста цен, несмотря на удешевление стоимости энергии, отмечают в Capital Economics. Рост цен на одежду, а также ожидаемый разворот спада в стоимости подержанных автомобилей также не способствуют снижению ожиданий. В сфере услуг рост ускорился до 0,6% месяц к месяцу, в том числе стоимость аренды жилья выросла на 0,8% (в годовом выражении — на 8,1%), транспортные услуги — на 1,1% (плюс 14,6%).
Более медленные, чем ожидалось, темпы снижения инфляции оказывают дополнительное давление на ФРС — регулятор уже год пытается добиться ее устойчивого замедления. Инфляция стала ускоряться на фоне восстановления экономики после пандемии (по итогам 2021 года показатель составлял 7%), но тогда рост цен рассматривался как временный эффект разрыва цепочек поставок, дисбаланса спроса и предложения и восстановления сырьевых цен. Экономика же, по оценке ФРС, находилась под негативным влиянием последствий пандемии.
Новые риски, в том числе связанные с ростом цен на энергоносители после начала военной операции на Украине, вынудили ФРС провести в прошлом году цикл быстрого ужесточения монетарной политики. Ставка начала расти в марте, на прошлом же заседании ФРС повысила ее до уровня 4,5–4,75%, что стало максимумом с 2007 года. Предполагалось, что быстрое повышение ставки позволит минимизировать потери для экономики — здесь в ФРС могли ссылаться как на опыт предыдущих раундов борьбы с инфляцией (более медленная реакция регулятора может привести к изменению инфляционных ожиданий и закреплению более высокого роста цен как новой нормы), так и на текущую макростатистику — весь прошлый год она указывала на риски «перегрева» на рынке труда: безработица оставалась стабильно низкой, а зарплаты росли.
Еще в начале февраля этот план выглядел вполне реалистичным — аналитики были оптимистичны и ожидали стабильного замедления инфляции и еще не более одного повышения ставки (в марте). Но комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и данные по инфляции вызвали новые опасения — риторика регулятора вновь стала жесткой, а завершение цикла отодвинулось на более поздний срок. Теперь же завершение цикла в марте (как и повторное повышение ставки, но не более чем на 0,25 пункта в мае) выглядит более реалистичным, несмотря на сохранение высоких цен. Регулятор вынужден балансировать инфляционные риски с внезапно возникшими рисками финансовой устойчивости банковского сектора из-за банкротства Silicon Valley Bank (SVB) — такая политика ранее была свойственна в первую очередь ЕЦБ, возможности которого по повышению ставок ограничены последствиями для эмитентов так называемых периферийных бумаг. Впрочем, кризис вокруг SVB привел еще и к значительной корректировке цен на нефть — уже по итогам марта стоимость энергии в США в годовом выражении может показать не рост, а снижение, ожидают в Capital Economics.