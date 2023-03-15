ФРС на распутье

Февральские данные по американской инфляции дополнительно осложнили перспективы завершения цикла монетарного ужесточения ФРС США. Базовая инфляция за месяц выросла на 0,5%, в годовом выражении показатель замедлился минимально, с 5,6% до 5,5% — такая динамика указывает на риски сохранения высоких цен. ФРС находится в сложной ситуации — борьба с инфляцией требует от регулятора ужесточения политики, но случившееся на прошлой неделе падение ряда банков, наоборот, вызывает необходимость мягких действий для поддержания финансовой стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После кризиса с банками однозначно указывать на ближайшую цель своей политики у ФРС уже не получается (на фото — глава регулятора Джером Пауэлл)

Фото: Andrew Harnik / AP После кризиса с банками однозначно указывать на ближайшую цель своей политики у ФРС уже не получается (на фото — глава регулятора Джером Пауэлл)

Фото: Andrew Harnik / AP

Потребительская инфляция в США в феврале замедлилась с 6,4% до 6%, месяц к месяцу прирост составил 0,4%, свидетельствуют данные Бюро статистики труда. Цены на энергию месяц к месяцу вновь снизились — на 0,6%, их годовой прирост замедлился до 5,2%. Цены на продовольствие выросли на 9,5%, за месяц — на 0,4%.

Беспокойство аналитиков вызвала базовая инфляция в США (за вычетом цен продовольствия и энергии) — ее прирост в феврале ускорился до 0,5% (до максимума с сентября), годовой же показатель замедлился незначительно — с 5,6% до 5,5%. Ускорение базовой инфляции является свидетельством продолжения роста цен, несмотря на удешевление стоимости энергии, отмечают в Capital Economics. Рост цен на одежду, а также ожидаемый разворот спада в стоимости подержанных автомобилей также не способствуют снижению ожиданий. В сфере услуг рост ускорился до 0,6% месяц к месяцу, в том числе стоимость аренды жилья выросла на 0,8% (в годовом выражении — на 8,1%), транспортные услуги — на 1,1% (плюс 14,6%).

Более медленные, чем ожидалось, темпы снижения инфляции оказывают дополнительное давление на ФРС — регулятор уже год пытается добиться ее устойчивого замедления. Инфляция стала ускоряться на фоне восстановления экономики после пандемии (по итогам 2021 года показатель составлял 7%), но тогда рост цен рассматривался как временный эффект разрыва цепочек поставок, дисбаланса спроса и предложения и восстановления сырьевых цен. Экономика же, по оценке ФРС, находилась под негативным влиянием последствий пандемии.

Новые риски, в том числе связанные с ростом цен на энергоносители после начала военной операции на Украине, вынудили ФРС провести в прошлом году цикл быстрого ужесточения монетарной политики. Ставка начала расти в марте, на прошлом же заседании ФРС повысила ее до уровня 4,5–4,75%, что стало максимумом с 2007 года. Предполагалось, что быстрое повышение ставки позволит минимизировать потери для экономики — здесь в ФРС могли ссылаться как на опыт предыдущих раундов борьбы с инфляцией (более медленная реакция регулятора может привести к изменению инфляционных ожиданий и закреплению более высокого роста цен как новой нормы), так и на текущую макростатистику — весь прошлый год она указывала на риски «перегрева» на рынке труда: безработица оставалась стабильно низкой, а зарплаты росли.

Еще в начале февраля этот план выглядел вполне реалистичным — аналитики были оптимистичны и ожидали стабильного замедления инфляции и еще не более одного повышения ставки (в марте). Но комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и данные по инфляции вызвали новые опасения — риторика регулятора вновь стала жесткой, а завершение цикла отодвинулось на более поздний срок. Теперь же завершение цикла в марте (как и повторное повышение ставки, но не более чем на 0,25 пункта в мае) выглядит более реалистичным, несмотря на сохранение высоких цен. Регулятор вынужден балансировать инфляционные риски с внезапно возникшими рисками финансовой устойчивости банковского сектора из-за банкротства Silicon Valley Bank (SVB) — такая политика ранее была свойственна в первую очередь ЕЦБ, возможности которого по повышению ставок ограничены последствиями для эмитентов так называемых периферийных бумаг. Впрочем, кризис вокруг SVB привел еще и к значительной корректировке цен на нефть — уже по итогам марта стоимость энергии в США в годовом выражении может показать не рост, а снижение, ожидают в Capital Economics.

Татьяна Едовина