Путин освободил «Газпром» от повышенного налога на экспортную прибыль

В феврале Минфин разработал поправки к Налоговому кодексу, согласно которым «Газпром» будет выведен из-под повышенного налога на прибыль при экспорте сжиженного природного газа (СПГ). Сегодня закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

В ноябре 2022 года в России с 20% до 34% был повышен налог на прибыль для экспортеров СПГ. Новый закон выведет из-под повышенной ставки «Газпром» и его «дочек». Обновленное измерение налога распространится на возникшие с 1 января 2023 года правоотношения.

Для остальных компаний повышенная налоговая ставка распространится на правоотношения, возникшие с 2023 по 2025 год. О желании правительства вывести «Газпром» из-под повышенного налога ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

О повышенной налоговой нагрузке — в материале «Ъ FM» «СПГ обрисовали перспективы».

Андрей Сапожников