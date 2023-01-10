Добывшее будущее

По данным “Ъ”, добыча газа в РФ по итогам года упала на 11,8%, до 672 млрд кубометров, в основном за счет «Газпрома», снизившего поставки в Европу до исторических минимумов. Независимые производители добычу, наоборот, нарастили — «Роснефть» на 16%, НОВАТЭК на 1,7% — и тем самым могут увеличить свою долю на внутреннем рынке. Собеседники “Ъ” на рынке ожидают, что по итогам 2023 года добыча «Газпрома» упадет еще на 30–40 млрд кубометров, которые придутся в основном на месторождения Надым-Пур-Таза и, возможно, Бованенковское.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2022 году РФ снизила добычу газа на 11,8% относительно 2021 года, до 672,57 млрд кубометров, сообщили источники “Ъ”, знакомые со статистикой. Это самый низкий уровень по крайней мере с 2016 года (тогда было добыто 640,2 млрд кубометров), поскольку экспорт газа «Газпрома» в Европу сократился после начала военных действий на Украине.

Добыча «Газпрома», как сообщал глава компании Алексей Миллер в конце декабря, сократилась на 20% год к году, до 412,6 млрд кубометров. Это было вызвано резким падением экспорта в Европу: сначала «Газпром» приостановил поставки по газопроводу Ямал—Европа, затем через «Северный поток», а экспорт через Украину остается довольно скудным. Добыча «Газпром нефти» («Газпром» учитывает ее в своей статистике) в 2022 году выросла на 14,9%, до 50,5 млрд кубометров.

Крупнейший после «Газпрома» производитель газа НОВАТЭК увеличил добычу по итогам года на 1,7%, до 83,6 млрд кубометров. Рост добычи пришелся на месторождения проекта «Ямал СПГ», а также Северо-Русского кластера. ЛУКОЙЛ по итогам года снизил добычу на 0,8%, до 20,64 млрд кубометров.

«Роснефть» за счет запуска производства на «Роспане» и Харампуре нарастила добычу в России за год до 69 млрд кубометров (примерно на 16%). Эти данные не учитывают зарубежные проекты компании, в том числе крупное египетское месторождение Zohr, где в 2021 году доля «Роснефти» в добыче составила 5 млрд кубометров. При таком росте добычи «Роснефти», возможно, больше не придется закупать газ у «Газпрома» для поставок своему основному клиенту на внутреннем рынке — «Интер РАО» (глава нефтекомпании Игорь Сечин возглавляет совет директоров энергетической компании). «Роснефть», согласно контракту, должна поставлять «Интер РАО» до 35 млрд кубометров газа в год, но прежде вынуждена была закупать около 6–7 млрд кубометров газа в год у «Газпрома» из-за дефицита собственной добычи.

Добыча «Газпрома» в 2023 году может снизиться еще на 30–40 млрд кубометров даже с учетом роста поставок в Китай по «Силе Сибири», полагают собеседники “Ъ” на рынке. Тренд по увеличению добычи независимыми производителями, по их мнению, сохранится. Ключевой вопрос, на каких именно месторождениях «Газпром» в дальнейшем будет снижать добычу. Главным балансирующим месторождением для компании традиционно являлось Заполярное. Теперь дальнейшее сокращение добычи «Газпром», вероятно, будет осуществлять за счет сухого сеноманского газа основных месторождений Надым-Пур-Таза — Заполярного, Уренгойского и Ямбургского, считают собеседники “Ъ” на рынке. «Система подготовки газа на этих объектах довольно простая, следовательно, можно оперативно регулировать объем добычи. На конденсатных месторождениях это сделать сложнее»,— поясняет один из собеседников “Ъ”. Помимо этого, вероятно, большую роль в балансировке будет играть Бованенковское месторождение (имеет широкие льготы по НДПИ и низкий транспортный тариф), газ которого идет по северному транспортному коридору (заканчивается системой «Северных потоков»). Возможность по передаче этого газа в центральную часть РФ ограничена, соответственно, добыча на нем может снижаться, полагают собеседники “Ъ”.

Независимый эксперт Александр Собко считает, что слишком оптимистично ожидать существенного роста внутреннего потребления газа, который мог бы частично компенсировать снижение экспорта. Тем более что в этом году возможны трудности с экспортом метанола. «Газпром» получает двойной удар — снижаются не только экспортные поставки, но и на стагнирующем внутреннем рынке независимые производители претендуют на часть спроса. «Постепенно ситуацию может выправить программа газификации, но это процесс небыстрый»,— заключает господин Собко.

По оценкам Виталия Ермакова из ВШЭ, в результате коллапса спроса на газ «Газпрома» в Европе в 2022 году свободные производственные мощности компании составили 110–120 млрд кубометров. «Это огромные объемы, означающие недополученную прибыль в десятки миллиардов долларов и замороженные инвестиции»,— говорит он. «Газпром» сталкивался с этой проблемой в 2015–2016 годах, напоминает он, когда свободные мощности достигали 150 млрд кубометров. Тогда, отмечает эксперт, «Газпром» сбалансировал производство за счет сеноманских залежей месторождений Надым-Пур-Таза без потерь для будущей добычи. По прогнозу господина Ермакова, в 2023 году весьма вероятно дальнейшее падение добычи «Газпрома» до уровня в районе 380 млрд кубометров, а затем незначительный ее рост. «Огромное значение приобретает проект "Сила Сибири-2" для экспорта в Китай, поскольку это единственный вариант монетизировать свободные производственные мощности к 2030 году. Но здесь решение зависит в большей степени от Китая, чем от России»,— заключает он.

Татьяна Дятел