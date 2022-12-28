«Газпром» заплатит в бюджет 5 трлн рублей налогов

По итогам 2022 года объем добычи газа «Газпромом» составит 412,6 млрд куб. м газа. Из них 243,1 млрд куб. м газа поставят российским потребителям, а 100,9 млрд куб. м — в дальнее зарубежье. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании, его слова приводит пресс-служба компании. Алексей Миллер отметил, что по итогам года «Газпром» заплатит в качестве налогов более 5 трлн руб. в бюджеты различных уровней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Миллер

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Миллер

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, к началу сезона отбора газа «Газпром» накопил оперативный резерв в 72 млрд 662 млн куб. м. К началу периода отбора суточная производительность составляла 852,4 млн куб. м газа.

Господин Миллер добавил, что общий объем экспорта в Китай составит 48 млрд куб. м газа в год. После начала эксплуатации газопровода «Союз Восток» с транзитом через Монголию составит 100,9 млрд куб. м газа. По его словам, в декабре максимальное превышение суточных поставок газа в Китай составило 18,7%.

Ранее вице-премьер Росси Александр Новак заявил, что по итогам 2022 года Россия снизит экспорт газа примерно на четверть, добычу — на 12%. В «Газпроме» также сообщали, что с января по декабрь добыча газа упала на 19,6% в годовом выражении. В декабре компания начала добычу газа на Ковыктинском месторождении, крупнейшем в Восточной Сибири, для поставок в Китай.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ Ковыкты пошел в Китай».

Олеся Павленко