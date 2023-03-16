Politico: с начала военных действий Украина потеряла около 100 тыс. солдат

За год военных действий погибли больше 100 тыс. украинских солдат, в том числе самые опытные, сообщила газета Politico со ссылкой на данные американских чиновников. С приходом весны в США все больше обеспокоены из-за сокращения опытных солдат ВСУ, а также запасов боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Также США готовят ВСУ к весеннему наступлению.

По информации Politico, самые большие потери ВСУ понесли в боях в Бахмуте (Артемовск). Газета отмечает, что российская армия также несет большие потери в городе. За закрытыми дверями США призывают Украину экономить боеприпасы и вести более прицельный огонь, особенно в Бахмуте, сообщили источники газеты. Издание отмечает, что в ходе боев в городе Украина и Россия быстро расходуют боеприпасы.

Как пишет Politico, сейчас США сконцентрированы на помощи Украине в подготовке контранаступления, которое, по их ожиданиям, должно начаться в мае. В страну сейчас поступают новые вооружения и боеприпасы, которые позволят армии вести военные действия, отмечает издание.

По словам источников Politico, у Украины есть два варианта весеннего контрнаступления: продвижение в Крым через Херсон или движение с востока на север и затем на юг. Первый вариант считается нереалистичным, так как Россия укрепила свои войска на берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для форсирования реки. По словам неназванных американских чиновников, второй вариант считается более вероятным.

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года, город практически разрушен. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что страна платит «высочайшую цену» за удержание города под своим контролем. Американский чиновник говорил AFP, что США советовали Украине вывести войска из Бахмута и готовить наступление на юге. Der Spiegel писала, что немецкая разведка встревожена потерями ВСУ в боях под Бахмутом, которые насчитывают трехзначное число солдат ежедневно.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что потери ВСУ в конфликте с Россией составляют 100 тыс. человек. Позже из ее заявления убрали слова об украинских потерях. В ЕК поясняли, что госпожа фон дер Ляйен имела в виду общее число погибших и раненых солдат. В декабре Михаил Подоляк заявлял, что с февраля погибли от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военных. Он также утверждал, что данные ЕК ошибочны. В январе украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко назвал военные и гражданские потери своей страны «огромными и неудобоваримыми», но не привел точных цифр.

Что происходит на 386-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко