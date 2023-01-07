Украинский посол в Британии заявил о готовности Киева жертвовать людьми, территориями и десятилетиями развития

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко назвал военные и гражданские потери своей страны «огромными и неудобоваримыми». Из-за этого, считает дипломат, украинскому руководству не следует останавливаться на компромиссных мирных переговорах, а боевые действия должны быть продолжены до полной победы и возвращения всех занятых российской армией территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Пристайко

Фото: Petr David Josek / AP Вадим Пристайко

Фото: Petr David Josek / AP

«Мы на войне уже почти год… Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы. А города, некоторые из них полностью разрушены»,— рассказал господин Пристайко о последствиях боевых действий в интервью Newsweek.

Он предостерег украинское руководство от заключения с Россией даже временных договоренностей о перемирии, сравнив предложение российского президента Владимира Путина о рождественском прекращении огня с минскими соглашениями 2014–2015 годов.

«Они могут предложить перемирие и говорить: "Мы мирные, мы предлагаем прекращение огня", используя это время — как они сделали с минскими соглашениями — для переформирования своих вооруженных сил и пополнения запасов»,— объяснил посол.

По его мнению, начало мирных переговоров на актуальной стадии конфликта позволит российскому руководству сохранить занятые территории и легитимизировать боевые действия перед населением. «Мы уменьшили военный потенциал Украины за счет демилитаризации, мы стали сильнее, потому что у нас есть больше людей, больше регионов… мы показали этим капиталистическим свиньям, что многополярный мир восстанавливается. Да, мы потеряли некоторых солдат, но это было ради величия России-матушки»,— смоделировал дипломат предположительную официальную риторику российских политиков в случае вывода войск в ближайшее время.

Вадим Пристайко заключил, что у Запада есть «уникальный шанс», поскольку украинская нация ради победы над «заклятым врагом» готова жертвовать десятилетиями развития, людьми и территориями.

Украинские власти не афишируют военные и гражданские потери, объясняя это военной тайной. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 декабря 2022 года оценил потери ВСУ в 10–13 тыс. человек.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников