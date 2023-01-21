AFP: США советуют Украине вывести войска из Артемовска и готовить наступление на юге

США советуют Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Артемовск (Бахмут), сообщил высокопоставленный американский чиновник AFP на условиях анонимности. Вашингтон рекомендовал вместо траты ресурсов на «незначимую цель» вывести силы для присоединения к программам обучения под руководством США для формирования «более сложных и хорошо вооруженных сил».

Американский чиновник считает, что бои в Артемовске мешают готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. По его мнению, «чем дольше будут продолжаться бои, тем больше ситуация будет складываться в пользу России, обладающей большими артиллерийскими ресурсами и численным преимуществом». Источник AFP отметил, что на Украину уже поступает «оружие для наступления».

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге прокомментировал бои в Артемовске. «Даже если они (бойцы ЧВК "Вагнера".— "Ъ") добьются успеха в Бахмуте и Соледаре, это не приведет к стратегическому изменению динамики на поле боя»,— сказал он.

Источник Reuters ранее заявил, что власти США призывают Украину воздержаться от начала наступления до того, как Киев получит ранее анонсированные поставки военной помощи. Также Вашингтон рекомендует не начинать контрнаступления до завершения подготовки военных. По данным Der Spiegel, федеральная служба разведки Германии встревожена высокими потерями ВСУ в боях под Артемовском. В ведомстве считают, что взятие города Россией позволит российской армии продвинуться вглубь Украины.

Бои за Бахмут ведутся с лета 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в этом направлении идут тяжелые бои. Российское Минобороны утверждает, что получает контроль над населенными пунктами возле Бахмута, в частности, над Соледаром. Украинские власти это отрицают.

Леонид Уварчев