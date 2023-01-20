Der Spiegel: разведка Германии обеспокоена большими потерями ВСУ под Бахмутом

Федеральная служба разведки Германии (BND) встревожена высокими потерями ВСУ в боях под Бахмутом (Артемовском). В BND считают, что взятие Бахмута Россией позволит российской армии продвинуться вглубь Украины, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источник.

По информации газеты, на этой неделе представители ведомства на секретном совещании в Бундестаге проинформировали немецких политиков, что в настоящее время украинская армия ежедневно теряет в боях трехзначное число солдат. Собеседник Der Spiegel утверждает, что армия РФ в боях под Бахмутом действует «с беспощадной жестокостью» и не обращает внимания на собственные высокие потери.

О больших потерях украинской армии в боях за Бахмут 31 декабря 2022 года сообщил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 10 января сказал, что украинские военные «храбро сражаются под Соледаром». Источники в командовании ВСУ сообщили The Wall Street Journal, что, если такой уровень потерь сохранится, личный состав ВСУ может покинуть позиции и оставить Бахмут.

Бои за Бахмут ведутся с июля 2022 года. 10 января Евгений Пригожин заявил, что войска ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Соледар — город к северу от Бахмута. 13 января о взятии Соледара под контроль России сообщило Минобороны. Сегодня, 20 января, Минобороны России сообщило о захвате села Клещеевка, расположенного в пригороде Бахмута.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов