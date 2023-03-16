Глава Белгородской области рассказал о повреждении зданий в Белгороде из-за работы ПВО

В результате срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгороде в ночь на 16 марта повреждены фасады административных и жилых зданий города. По его словам, местные власти уже начали работы по восстановлению поврежденных объектов. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За последние 4 дня и 4 ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль»,— написал он в своем Telegram-канале. По его словам, восстановительные работы уже начались.

В ночь на 16 марта Вячеслав Гладков сообщил о том, что система ПВО сбила две ракеты над Белгородом. Днем 15 марта также сообщалось об обстрелах села Новостроевка-Вторая и города Щебекино. 14 марта системы ПВО сбили над областью три ракеты и беспилотник.

Олеся Павленко