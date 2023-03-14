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Коммерсантъ FM
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Под Белгородом сбит беспилотник, его осколки упали на гараж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что система противовоздушной обороны сбила над приграничным Белгородским районом беспилотный летательный аппарат.

Оперативные службы выехали на место, чтобы установить все последствия. «По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения — осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вчера, 13 марта, системы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом четыре ракеты, в результате чего пострадала женщина. Кроме этого, при обстреле села Теребрено пострадали пять домов.

Территории Белгородской области подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала проведения специальной военной операции на Украине. На границе возведена оборонительная засечная черта. Белгородские власти говорят, что в регионе достаточно систем ПВО для защиты населения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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