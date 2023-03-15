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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области после обстрела загорелась сухая трава рядом с подстанцией

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле территории региона. На этот раз под обстрел попал приграничный город Шебекино.

По данным губернатора, пострадавших нет, но снаряды повредили несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также загорелась сухая трава в районе электрической подстанции. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

Прошедшей ночью над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Были сбиты три ракеты, обломки упали на жилой сектор. Повреждения отмечены в 21 частном доме и в 5 квартирах. Вчера, 14 марта, недалеко от города был сбит беспилотник.

Территории Белгородской области подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала проведения специальной военной операции на Украине. Власти отчитываются об их последствиях и работе систем ПВО почти ежедневно. В конце прошлого года Вячеслав Гладков назвал достаточным количество систем ПВО в Белгородской области.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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