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Коммерсантъ FM
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Над Белгородом сработала ПВО, обломки ракеты попали в жилой сектор

Средства противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом. Сбито три ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обломки упали на жилой сектор, есть повреждения. О пострадавших не сообщается.

«Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место»,— написал господин Гладков в Telegram.

14 марта над Белгородским районом также был сбит беспилотный летательный аппарат. Его обломки упали на крышу гаража частного жилого домовладения. 13 марта ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом четыре ракеты, пострадала женщина, при обстреле села Теребрено пострадали пять домов.

В Белгородской области с апреля 2022 года повышен режим террористической опасности из-за обстрелов. В начале февраля он был продлен бессрочно.

Леонид Уварчев

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