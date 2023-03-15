В белгородском селе от обстрела выбило окна в частном доме

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новостроевка-Вторая в приграничном с Украиной Грайворонском городском округе. Населенный пункт расположен на границе с Харьковской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Следующая фотография 1 / 4 Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Пострадавших, по данным губернатора, нет, однако снаряд повредил частный жилой дом. Судя по фотографиям, которые глава региона выложил в Telegram-канале, в здании выбиты окна, разбит забор, а также посечен фасад. Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

Ранее сегодня, 15 марта, под обстрел попал город Шебекино. Ночью над Белгородом были сбиты три ракеты. Их осколки повредили 21 частный дом и 5 квартир. Вчера недалеко от областного центра был сбит беспилотник.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе с Украиной закончено возведение оборонительной засечной черты.

Сергей Толмачев, Воронеж