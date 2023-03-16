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Коммерсантъ FM
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Средства ПВО сбили две ракеты над Белгородом

В Белгороде сработала система противовоздушной обороны. Сбито две ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы»,— написал господин Гладков в Telegram.

Накануне, 15 марта, глава региона дважды сообщала об обстрелах Белгородской области. В селе Новостроевка-Вторая в частном доме выбило окна, в городе Шебекино загорелась сухая трава у подстанции. 14 марта система ПВО сработала над Белгородом и Белгородской области, были сбиты три ракеты и беспилотник.

В Белгородской области с апреля 2022 года повышен режим террористической опасности из-за обстрелов. В начале февраля он был продлен бессрочно.

Леонид Уварчев

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