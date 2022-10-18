Под комплексом во ржи

“Ъ” изучил статистику ГИБДД и обнаружил 13 регионов, где с начала года выросла аварийность в зонах контроля стационарных камер. В Москве и Татарстане аварийность под камерами не выросла, но увеличилось количество погибших. Региональные власти и операторы камер объясняют такой результат «особенностями» учета аварийности и отменой штрафов за среднюю скорость. Однако независимые эксперты считают, что большинство таких комплексов фотовидеофиксации давно нацелены на «монетизацию», а вовсе не на обеспечение безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты подозревают, что средства фото- и видеофиксации нарушений позволяют повысить не столько безопасность на дороге, сколько количество выписываемых штрафов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Эксперты подозревают, что средства фото- и видеофиксации нарушений позволяют повысить не столько безопасность на дороге, сколько количество выписываемых штрафов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из опубликованных ГИБДД данных за девять месяцев 2022 года следует, что в 13 регионах аварийность выросла в зонах контроля стационарных камер. Среди них — Московская (прирост 19% к прошлому году), Челябинская (+45%), Иркутская (+71,4%), Рязанская области (+2,3%), Камчатка (+41,7%). В Крыму наблюдается более чем трехкратный прирост дорожных происшествий. В ряде субъектов аварийность снизилась, но при этом выросло число погибших под камерами — среди них Москва (+33%) и Татарстан (+66%).

Напомним, что дорожные камеры с момента их появления в 2008 году позиционировались властями именно как средство снижения аварийности. Сейчас их по стране более 20 тыс., в том числе 17,2 тыс. стационарных. Несколько лет назад началась активная дискуссия о реальном эффекте фотовидеофиксации нарушений. К примеру, правительство РФ критиковало систему концессии, когда частные компании, вкладывая деньги в камеры, получают доход от штрафов. Тем, что система фотовидеофиксации стала бизнес-моделью, регулярно недовольны и в Генпрокуратуре. А научный центр безопасности дорожного движения МВД в недавнем обзоре указывал, что в некоторых случаях системы фиксации сами провоцируют ДТП: водители, внезапно обнаружив камеру, резко меняют направление движения. На прошлой неделе к критике присоединился начальник ГИБДД России Михаил Черников. «Изначально была идея развернуть фотовидеофиксацию, а потом, когда люди привыкнут, меньше будут нарушать, постепенно камеры убирать,— заявил он.— А у нас развернули и продолжают разворачивать дальше. Это неправильно. Камеры должны быть только там, где есть опасность».

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман не удивлен данными статистики: «Важно не только штрафовать, но и оборудовать дороги таким образом, чтобы минимизировать последствия от ошибок и преднамеренных нарушений». Комплексы позволяют снизить аварийность на 30% сразу после установки, но потом эффект от работы камеры сглаживается, добавляет координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он считает, что для дальнейшего снижения числа ДТП нужны уже другие меры.

Опубликованные данные говорят «об оперативной и эффективной работе ГИБДД и транспортных властей региона», заявил “Ъ” оператор подмосковных камер — компания «МВС Груп». «Еженедельно в области на специальной комиссии разбираются ДТП с погибшими. Там разрабатываются меры по предотвращению повторных аварий, принимаются решения о передислокации камер,— рассказали “Ъ” в компании.— Комплексы попадают на те участки дорог, где уже есть высокий уровень аварийности. Эффект от перевеса наступает не сразу, а спустя несколько месяцев».

Ассоциация ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации) статистику ГИБДД также объясняет «особенностями статистического учета»: «Для получения более наглядной картины о влиянии фотовидеофиксации показатели следовало бы сравнивать в формате "до и после" установки комплекса». «Камеры мы устанавливаем сразу, как только видим очаги аварийности,— поясняют в подмосковном минтрансе.— Например, обнаружив очаг в августе, в сентябре мы уже там установили комплекс. Но в статистике ГИБДД фиксируются все ДТП с начала года, в том числе еще до установки камеры».

Областное министерство напомнило, что в 2021 году МВД отменило штрафы за среднюю скорость между двумя и более камерами (“Ъ” рассказывал об этом). По мнению чиновников, это ухудшило статистику. «Раньше автомобилисты придерживались скоростного режима на участке фиксации средней скорости, и аварий не было,— пояснили в ведомстве.— Теперь же резкие перепады скорости, когда водителя "тормозят" лишь перед камерой, приводят к ДТП». Рост аварийности из-за отмены фиксации средней скорости видят и в Татарстане: вернуть их в минувшую пятницу попросил глава региона Рустам Минниханов.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), комментируя данные ГИБДД, обратили внимание на то, что за прошедшие 9 месяцев общее число погибших в ДТП в Москве снизилось. «Все это время мы планомерно вели работу по установке новых камер,— рассказали в центре.— Увеличили количество комплексов с 3,6 тыс. до 3,8 тыс. Камеры устанавливались не только в очагах аварийности, но и в потенциально опасных местах. Благодаря этому нам удалось избежать появления новых очагов». Комментируя прирост числа погибших в местах работы камер в ЦОДД отметили, что «для объективной оценки нужно изучить обстоятельства каждой аварии и саму методологию подсчета показателя». «Например, велась ли камерами фиксация именно тех нарушений, которые привели к смертельным ДТП,— пояснили в центре.— Если например, авария произошла по вине пьяного водителя, то камера здесь бессильна».

Реакция остальных регионов на данные ГИБДД неизвестна. Источники “Ъ” в ГИБДД Крыма и Севастополя предполагают, что рост аварийности может быть связан как с неправильной организацией движения, так и с некорректной установкой самих камер, которые могут провоцировать ДТП. Любопытно, что на фоне споров об эффективности фотовидеофиксации, по данным “Ъ”, принято решение сократить количество камер на платных дорогах Подмосковья (трассы М-11, М-4). Там останутся только камеры в очагах аварийности, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией.

Иван Буранов; Александр Дремлюгин, Симферополь