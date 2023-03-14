Республиканцы ответили за Украину

Ряд видных республиканцев — выдвинувшихся в президенты или потенциальных кандидатов — по просьбе телеканала Fox News рассказали о своей позиции по поводу украинского конфликта. Их высказывания подтвердили, что в Республиканской партии нет единства в отношении кризиса и роли США в нем. Наибольший интерес у публики вызвали заявления экс-президента Дональда Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего вице-президента Майка Пенса. Первые два показали себя сторонниками изоляционистского подхода, заявив об излишней вовлеченности Вашингтона в дела на другом континенте. Господин Пенс же выступил классическим проводником рейгановских взглядов, подразумевающих борьбу с недругами США на дальних рубежах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оказалось, что взгляд на украинский конфликт бывшего вице-президента США республиканца Майка Пенса (на фото) мало отличается от позиции нынешней администрации: по его мнению, Америка должна делать все для «победы Украины»

Фото: Eric Gay / AP Оказалось, что взгляд на украинский конфликт бывшего вице-президента США республиканца Майка Пенса (на фото) мало отличается от позиции нынешней администрации: по его мнению, Америка должна делать все для «победы Украины»

Фото: Eric Gay / AP

Нынешняя демократическая администрация США начала пугать общественность и партнеров приходом республиканцев во власть еще в прошлом году, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Демократы утверждали, что в случае победы на выборах республиканцы резко развернут курс страны, в том числе в плане поддержки Украины. По мере приближения президентских выборов 2024 года о возможной позиции консерваторов по отношению к конфликту заговорили еще активнее.

Тем не менее очевидно, что общего подхода к кризису на востоке Европы в Республиканской партии нет, как в целом нет и единства взглядов в ее рядах.

Наличие раскола по вопросу Украины подтвердил и организованный ведущим Fox News Такером Карлсоном опрос.

Журналист обратился к видным республиканцам, которые либо уже выдвинули свою кандидатуру в президенты, либо допускали возможность участия в гонке, либо такую возможность не исключали их коллеги по партии. Господин Карлсон поинтересовался, считают ли они противостояние России на Украине жизненно важным для национальных интересов США, какие конкретные цели у Вашингтона в этом конфликте, до каких пределов можно финансировать Киев, должны ли Штаты поддерживать смену режима в РФ, эффективны ли санкции против Москвы и есть ли риск ядерной войны.

Не все согласились пройти опрос, однако восемь политиков все же удовлетворили любопытство Fox News. Среди прочих своими взглядами поделились кандидат в президенты Дональд Трамп, а также его бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис, от которых общественность ждет официального подключения к гонке в ближайшие месяцы.

Господин Трамп, в последнее время неоднократно комментировавший российско-украинский конфликт, заверил, что этот кризис не затрагивает национальные интересы США, а представляет важность для Европы, которая «должна платить гораздо больше», чем Штаты.

Впрочем, цель США, по его мнению, состоит в том, чтобы «помочь обезопасить Европу, которая сама себе не помогает, что очень несправедливо». При этом в случае победы на выборах дальнейшие объемы помощи Киеву Дональд Трамп намерен определять после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-глава Белого дома отказался поддержать идею смены режима в России, посоветовав лучше «сменить режим в США», поскольку «администрация Байдена (президента США Джо Байдена.— “Ъ”) затащила (Америку.— “Ъ”) в этот хаос». Тем более что при таком президенте, как Джо Байден, «абсолютно есть риск» ядерной войны с Россией.

Другими словами, раскритиковав демократов, которые к тому же ввели против РФ «неэффективные санкции», и европейских союзников, господин Трамп тем не менее с оговорками согласился поддержать последних, а урегулировать конфликт пообещал во взаимодействии с Владимиром Путиным.

Во многом созвучными Дональду Трампу оказались ответы Рона Десантиса (напомним, что политик еще не выдвинул кандидатуру на выборы, но экс-президент уже признал его своим главным конкурентом за номинацию от Республиканской партии).

«Хотя у США есть много жизненно важных национальных интересов, дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в их число»,— заявил губернатор Флориды. При этом более активное участие США в конфликте, по его словам, может приблизить «горячую войну между двумя крупнейшими ядерными державами». Поэтому, уверен господин Десантис, Вашингтон должен ставить своей целью достижение мира на Украине, а объемы помощи Киеву не должны обернуться необходимостью развертывания американских войск в зоне боевых действий.

Кроме того, политик уверен, что нельзя позволять Украине «участвовать в наступательных операциях за пределами своих границ», а потому стоит прекратить разговоры об отправке этой стране истребителей F-16. «Наши граждане также имеют право знать, как миллиарды долларов американских налогоплательщиков используются на Украине»,— повторил господин Десантис известный тезис умеренных консерваторов, пытающихся противопоставлять себя демократам в вопросах помощи Украине, но на деле ограничивающихся лишь подобной риторикой. Как и Дональд Трамп, Рон Десантис не поддержал идею смены режима в России и предположил, что преемник Владимира Путина, «вероятно, будет еще более безжалостным».

При этом, как и экс-президент, господин Десантис не преминул раскритиковать политику действующей администрации. По его мнению, главный провал состоит в том, что нынешний курс «привел Россию к фактическому союзу с Китаем». Губернатор посетовал, что КНР не соблюдает нефтяное эмбарго. И это, по его словам, позволяет Москве «увеличивать доходы», а Китаю — «извлекать выгоду из более дешевого топлива».

С диаметрально противоположной позиции выступил вице-президент Майк Пенс, который, в отличие от двух сторонников изоляционистского подхода, предстал в образе классического республиканца рейгановского типа.

Собственно, он сразу подчеркнул непреходящее значение «доктрины Рейгана» о необходимости противостояния врагам Америки на их территории ради предотвращения прямого вмешательства США в конфликты с ними. «В Республиканской партии нет места апологетам Путина. Это не война Америки. Но если не остановить Путина и суверенное государство Украина не будет быстро восстановлено, он продолжит двигаться навстречу нашим союзникам по НАТО. Тогда Америке придется посылать своих (солдат.— “Ъ”)»,— заявил Майк Пенс, прозвучав почти в унисон с Джо Байденом и представителями его администрации.

Бывший вице-президент считает, что главная цель Вашингтона — это «победа Украины», а потому «прекращение или сокращение поддержки будут иметь последствия», цена которых окажется «намного выше». Единственное, что отличало речь господина Пенса от высказываний представителей нынешней администрации США,— это ремарка про пагубность бесконтрольной отправки миллиардов долларов Киеву. Подобная критика выдачи Украине «чеков с непроставленной суммой» стала своего рода обязательным атрибутом для всех республиканцев с подачи спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Оценки Майка Пенса смыкаются с позицией действующей администрации и в отношении эффекта санкций. По его мнению, экономика РФ находится «в свободном падении», а рубль «все еще на плаву из-за чрезвычайно дорогостоящих мер, принятых Россией для поддержки своей валюты на довоенном уровне перед лицом санкций». Он уверен, что без поддержки Китая деньги у Москвы закончились бы уже в 2024 году. При этом в ядерную войну бывший вице-президент не верит, а вопрос смены режима предложил «переадресовать российскому народу».

Опрос Fox News показал, что в случае воцарения в Белом доме президента-республиканца, принадлежащего к правому крылу партии, политика США по отношению к конфликту может довольно серьезно измениться. Тем более что процент консервативных избирателей, считающих вовлеченность Вашингтона в украинский кризис чрезмерной, за прошедший год серьезно вырос.

Алексей Забродин