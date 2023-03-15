Бизнес делится опытом

Работодатели предпочитают новичков. 77% российских компаний в прошлом году приняли на работу сотрудников без опыта. А из тех, кто еще не нанимал таких соискателей, 96% признались, что тоже хотели бы попробовать. Эти данные получили исследователи компании «Анкор».

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На стажерские позиции чаще всего берут молодых людей, которые еще даже не получили диплом о профессиональном образовании. Так компании формируют лояльный коллектив и репутацию на рынке труда для будущих поколений работников, пояснила заместитель гендиректора группы «Анкор» Татьяна Баскина:

«Чаще других этот инструмент используют компании в сферах производства и продаж товаров народного потребления, услуг для бизнеса, розницы, агропрома, IT и телекоммуникаций. Среди очевидных преимуществ формирование специалиста без опыта под свои конкретные потребности — от технологических процессов до культуры компании. Кроме того, это продвижение своего бренда среди молодой аудитории, то есть инвестиции в будущие кадры.

Также, пожалуй, можно назвать демографические причины, поскольку есть острая нехватка работников, которая продолжается не первый год. Наименьший интерес к найму специалистов без опыта, по данным опроса, отмечался в сфере здравоохранения, недвижимости и строительства, что в значительной степени объясняется определенными требованиями к оконченному образованию и наличию опыта».

Спрос на работников без опыта за прошлый год вырос почти в четыре раза, сообщал ранее сервис «Авито. Работа». В борьбе за рабочие руки наниматели подняли и вознаграждение для таких сотрудников. Медианная зарплата по вакансиям для кандидатов достигла 40 тыс. руб. Это на 20% больше, чем было в 2021 году. Но даже несмотря на это, сотрудники с нулевым стажем обходятся работодателям значительно дешевле опытных.

Таких кандидатов берут на работу гораздо охотнее, особенно на сезонные позиции, отмечает генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «В некоторых отраслях не хватает специалистов, и компании готовы обучать сотрудников и вкладывать в их развитие. Это касается в основном IT. Это, наверное, последние пять лет самая востребованная отрасль, где всегда не хватало кандидатов, а сейчас особенно. Ребят готовы обучать, даже брать после школы и внедрять в рабочие реалии.

Также это касается сервисной сферы, ресторанной, HoReCa, гостинично-туристической. Начинается сезон, и многие работодатели готовятся заранее, чтобы обучить сотрудников. Они нанимают без опыта, тем самым экономя на фонде оплаты труда, сокращая издержки, так как зарплаты меньше процентов на 30-40%. С другой стороны, они берут людей, которые лояльны к компании и которые готовы развиваться вместе».

Только за январь работодатели опубликовали 365 тыс. вакансий, доступных соискателям без опыта. Это почти на 70% больше, чем было год назад, подсчитал сервис HeadHunter. Больше всего таких работников требуется в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Новосибирске.

Дефицит трудовых ресурсов связан с трансформацией бизнеса под влиянием внешних факторов, а также оттоком опытных специалистов из-за частичной мобилизации. Вместе с тем, говорят эксперты, лавинообразный рост числа вакансий для непрофессионалов спадет, как только стихнет неопределенность в экономике.

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Светлана Белова