Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнес делится опытом

Почему компании стали охотнее брать на работу молодых специалистов

Работодатели предпочитают новичков. 77% российских компаний в прошлом году приняли на работу сотрудников без опыта. А из тех, кто еще не нанимал таких соискателей, 96% признались, что тоже хотели бы попробовать. Эти данные получили исследователи компании «Анкор».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На стажерские позиции чаще всего берут молодых людей, которые еще даже не получили диплом о профессиональном образовании. Так компании формируют лояльный коллектив и репутацию на рынке труда для будущих поколений работников, пояснила заместитель гендиректора группы «Анкор» Татьяна Баскина:

Почему бизнес все чаще отказывается от удаленного формата работы

«Чаще других этот инструмент используют компании в сферах производства и продаж товаров народного потребления, услуг для бизнеса, розницы, агропрома, IT и телекоммуникаций. Среди очевидных преимуществ формирование специалиста без опыта под свои конкретные потребности — от технологических процессов до культуры компании. Кроме того, это продвижение своего бренда среди молодой аудитории, то есть инвестиции в будущие кадры.

Также, пожалуй, можно назвать демографические причины, поскольку есть острая нехватка работников, которая продолжается не первый год. Наименьший интерес к найму специалистов без опыта, по данным опроса, отмечался в сфере здравоохранения, недвижимости и строительства, что в значительной степени объясняется определенными требованиями к оконченному образованию и наличию опыта».

Какие проблемы возникают у компаний из-за нехватки кадров

Читать далее

Спрос на работников без опыта за прошлый год вырос почти в четыре раза, сообщал ранее сервис «Авито. Работа». В борьбе за рабочие руки наниматели подняли и вознаграждение для таких сотрудников. Медианная зарплата по вакансиям для кандидатов достигла 40 тыс. руб. Это на 20% больше, чем было в 2021 году. Но даже несмотря на это, сотрудники с нулевым стажем обходятся работодателям значительно дешевле опытных.

Таких кандидатов берут на работу гораздо охотнее, особенно на сезонные позиции, отмечает генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «В некоторых отраслях не хватает специалистов, и компании готовы обучать сотрудников и вкладывать в их развитие. Это касается в основном IT. Это, наверное, последние пять лет самая востребованная отрасль, где всегда не хватало кандидатов, а сейчас особенно. Ребят готовы обучать, даже брать после школы и внедрять в рабочие реалии.

Представители каких профессий могут рассчитывать на лучшие условия

Также это касается сервисной сферы, ресторанной, HoReCa, гостинично-туристической. Начинается сезон, и многие работодатели готовятся заранее, чтобы обучить сотрудников. Они нанимают без опыта, тем самым экономя на фонде оплаты труда, сокращая издержки, так как зарплаты меньше процентов на 30-40%. С другой стороны, они берут людей, которые лояльны к компании и которые готовы развиваться вместе».

Только за январь работодатели опубликовали 365 тыс. вакансий, доступных соискателям без опыта. Это почти на 70% больше, чем было год назад, подсчитал сервис HeadHunter. Больше всего таких работников требуется в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Новосибирске.

Дефицит трудовых ресурсов связан с трансформацией бизнеса под влиянием внешних факторов, а также оттоком опытных специалистов из-за частичной мобилизации. Вместе с тем, говорят эксперты, лавинообразный рост числа вакансий для непрофессионалов спадет, как только стихнет неопределенность в экономике.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...