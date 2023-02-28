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Коммерсантъ FM
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Сотрудникам пересчитали зарплаты

Представители каких профессий могут рассчитывать на лучшие условия

Зарплаты россиян за последний год выросли в среднем на 12% — сервис Superjob.ru проанализировал предложения работодателей. На самую щедрую прибавку могут рассчитывать работники в сфере IT, логистики, транспорта и строительства, а самый скромный рост оказался у маркетологов и пиарщиков.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Исследование Superjob.ru проводилось на основе предложений работодателей из Москвы.

Зарплатные предложения работодателей выросли как в сферах, где отмечается дефицит рабочих рук, так и там, где потребность в работниках стала меньше. Так, строители стали получать в среднем на 12,5% больше, чем год назад. В промышленности, производстве и кадровой службе рост составил примерно 11%.

Самые востребованные работники прошлого года — специалисты в сфере логистики, транспорта, складского дела и внешнеэкономических связей — не вошли в тройку работников с большой прибавкой. За их труд работодатели готовы платить на 10% больше, чем в 2021 году.

Сервис Superjob.ru также составил список профессий, в которых больше всего вакансий. Так, например, в промышленном секторе крайне востребованы квалифицированные рабочие, инженерно-технические работники и мастера цехов.

Лидером по спросу на персонал стал сегмент «Производство промышленного оборудования», на втором месте «Металлургия», на третьем «Машиностроение и станкостроение».

Также много вакансий на предприятиях пищевой промышленности, в производстве радиотехники и приборостроении.

Больше всего зарплаты выросли у работников IT-индустрии, в среднем на 15%. Среди вакансий, открытых в этой отрасли, самые массовые — инжиниринг, разработка ПО и управление продуктами или проектами. При этом соискателей на те же позиции не очень много. Самый большой конкурс — на позицию тестировщика.

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Исследователи отмечают, что работодатели неохотно берут на работу сотрудников без опыта, зарплаты для junior-специалистов урезали. Но вознаграждение для middle- и senior-разработчиков продолжают расти, рассказал официальный представитель компании Superjob Антон Шахов:

«В сфере IT, интернета, связи, телекоммуникаций вакансий за год стало меньше на четверть, а вот резюме стало больше на 62%, в первую очередь за счет того, что на рынок вышли уволенные джуниоры. Динамика зарплат выглядит наиболее впечатляющей — рост год к году составил 15%. Самый большой годовой прирост в относительном выражении Superjob наблюдал в этой сфере в 2021 году. Тогда средние зарплаты выросли почти на четверть, то есть в 2021-м к 2020 году этот показатель был равен 23,8%. В основном по рынку рост идет за счет высококвалифицированных сотрудников в то время, как специалисты средней и низкой квалификации в лучшем случае не увидели роста зарплат».

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Средние показатели роста зарплат за последний год выглядят скромнее, чем при сравнении 2020 и 2021 годов. Тогда работодатели готовы были платить на 15,5% больше. При этом соотношение по профессиям было тем же, что и сейчас: оклады практически не росли у рекламщиков, пиарщиков и банковских клерков, а работодатели IT-специалистов были также щедры.

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Светлана Белова

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