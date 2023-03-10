IT-специалисты проходят переоценку

«Сбер» пожаловался на недостаток ведущих IT-специалистов. После массового отъезда россиян за рубеж в прошлом году компании не хватает высококвалифицированных сотрудников, заявил глава банка Герман Греф. Рекрутинговые сервисы подтверждают, что спрос на работников в этой области в этом году резко вырос. По данным сервиса HeadHunter, количество вакансий в январе увеличилось на 63% и превысило 58 тыс. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

К 2024-му, по планам президента России Владимира Путина, страна должна была стать лидером в IT-сфере. Несколько лет назад он поручил кратно увеличить финансирование разработок искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и наращивать отечественный интеллектуальный кадровый потенциал. Но с ним за последний год произошли большие изменения.

Сначала говорили о сотнях тысячах уехавших, потом в мае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что 85% релокантов вернулись — их отследили по сим-картам. А в конце 2022 года Минцифры подвело итог: за границей находятся 100 тыс. российских программистов, то есть каждый десятый. Особенно чувствуется отток высококвалифицированных кадров, подтвердил глава Сбербанка Герман Греф.

«Есть проблема того, что мы какой-то период времени будем восстанавливать нашу квалификационную составляющую, все-таки отток был так называемых middle- или senior-специалистов, то есть людей, которые имеют более высокую квалификацию. Такого уровня специалистов не так много на рынке. Мы видим, что такой гэп в какой-то период времени присутствовать будет».

В прошлом году Forbes сообщал, что некоторые IT-компании запрещают сотрудникам работать из-за рубежа. Тогда речь шла о «Лаборатории Касперского» и «Сбере». Поэтому неудивительно, что сейчас банк ощущает дефицит, ведь уезжали в основном разработчики с опытом, пояснил гендиректор компании Umbrella Group Станислав Мешков: «Да, специалисты уехали. Герману Грефу в этом плане, может быть, чуть сложнее, потому что все наши госкомпании заявили, что не хотят работать с людьми, которые покинули страну, и стараются от них избавиться.

В свою очередь, граждане, которые уехали за границу, не против работать на российские компании дальше, просто находясь в другом месте. С другой стороны, многие возвращаются, и первыми это делают специалисты младшего уровня, потому что за границей им сложно найти работу».

О катастрофе для IT-сектора, конечно, говорить не приходится, отмечает обозреватель «Российской газеты» Дмитрий Бевза. Вместе с тем создание новых высокотехнологичных продуктов может ощутимо замедлиться, подчеркнул он: «Даже если выбыл старший специалист, скорее всего кто-то из команды его заменит, на его позицию возьмут сотрудника junior-уровня. Но для разработки новых продуктов это проблема, потому что именно профессионалы высокого уровня планируют, как продукт должен разрабатываться.

Начиная от мобильных приложений, финтеха, e-commerce, телекоммуникационных сервисов, можно ждать замедления развития. Вот об этом идет речь, а не о том, что что-то сейчас упадет и перестанет работать».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что нехватка опытных специалистов, хоть и меньшая, существовала еще несколько лет назад. Но, чтобы вырастить старших разработчиков, времени надо больше, говорит HR-директор компании «Битрикс-24» Владислав Викулов: «Со временем, думаю, что junior-специалисты дотянутся до уровня middle. А те, в свою очередь, дорастут до senior. В первом случае это может занять год-полтора, если очень постараться, если есть опыт, проекты.

Во втором же говорить о конкретных сроках сложно, потому что человек может застрять на каком-то этапе, может, ему что-то не будет даваться или станет просто неинтересным. Но реально через четыре-шесть лет человек может претендовать на достаточно высокую квалификационную позицию».

Между тем в Сбербанке надеются, что часть покинувшего Россию IT-персонала «релоцируется» обратно в этом и следующем годах. Возможно, на это повлияют разговоры в Госдуме о запрете удаленки для некоторых программистов. Впрочем, пока это только обсуждается.

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