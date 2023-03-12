Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудников возвращают в офисы

Почему бизнес все чаще отказывается от удаленного формата работы

Бизнес стал активнее возвращать сотрудников с удаленки: в большинстве российских компаний возможность дистанционного режима работы остается максимум у 10% штата, следует из опроса сервиса Superjob. Такая опция по-прежнему остается в основном у программистов и HR-специалистов. На днях стало известно, что от полноценной удаленки в пользу гибридного формата отказывается «Яндекс». Почему все больше руководителей крупных компаний возвращают подчиненных в офисы? И остается ли выбор у самих сотрудников? Об этом — Владислав Викторов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В разгар пандемии, как пишет Superjob, почти 60% компаний перевели сотрудников на удаленку, и, как отмечали представители бизнеса, это позволило частично снизить расходы. Ведь работать в офисах было некому, поэтому и аренда просторных помещений по факту оказалась не нужна. С другой стороны, сама по себе организация дистанционной работы персонала требовала дополнительных затрат.

После того, как локдауны ушли в прошлое, бизнес взвесил все плюсы и минусы удаленки, и сейчас становится очевидно, что такой формат большинству компаний не подходит, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков: «Предложений с дистанционным вариантом работы действительно становится меньше, и во многом это связано с переходом к так называемому гибридному формату.

Более половины опрошенных компаний все-таки планируют полностью или частично вернуть работников в офис, хотя еще в 2022-м оставаться на удаленке хотели 72% опрошенных.

Если мы говорим про IT-бизнес, то гибридный формат сохранят 80% компаний. Все же чаще настаивают на возвращении с удаленки производство, агропром и ритейл. Также планируют вернуть сотрудников в центральные офисы складские и логистические компании и розничной торговли».

Насколько оправданы ограничения на работу из-за границы

Насколько оправданы ограничения на работу из-за границы

При этом многие сотрудники компаний не торопятся возвращаться в офисы, в прошлом году снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы готовы были почти 40% россиян. Основная причина, по данным Superjob, удобство графика и отсутствие расходов на транспорт и питание вне дома.

Еще год назад собеседники “Ъ FM” также рассказывали, что готовы были прислушаться к соискателям и действующим сотрудникам и пойти на уступки в этом вопросе. Хотя сомнения у них оставались, в том числе из-за проблем с информационной безопасностью. Так, зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь тогда сообщила, что кредитная организация возвращает всех удаленных сотрудников в офис, и спустя год ее позиция не изменилась: «Мы банк, соответственно, работа в удаленном формате — это дополнительные риски на сохранность денежных средств и на платежи наших клиентов, поэтому мы старались максимально работать в обычном режиме.

На текущий момент эта тенденция сохраняется, и мы максимально трудимся из офиса. В этом году, наверное, все-таки будем пользоваться некоторыми услугами, но это не связано с конкретными банковскими специализациями. Речь идет, в частности, о дизайнерах, фрилансерах. Все те люди, которые занимаются обслуживанием именно финансовых потоков клиентов, работали и будут работать непосредственно со своих рабочих мест именно в банке».

От удаленки активно отказываются крупнейшие российские IT-компании. Как сообщали СМИ, среди них VK и «Лаборатория Касперского». Также стало известно, что с дистанционного на гибридный режим работы переходит «Яндекс». Но, как полагает сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков, вряд ли квалифицированные IT-специалисты готовы добровольно отказаться от такого формата:

«Запрос на удаленку даже вырос после сентября прошлого года. IT-специалисты, разработчики ставят это зачастую обязательным условием. Для некоторых это важнейший критерий, потому что они работают не в стране, а за границей, и ищут работу, в которой могли бы это совмещать. Есть и те, кто с удовольствием ходит в офис.

Мы, свою очередь, предпочитаем, чтобы некоторые специалисты присутствовали на своем рабочем месте. Но с пандемией мы стали приглашать сотрудников со всей страны, так что и формат удаленки по-прежнему сохраняется».

Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками на дистанционной работе в Москве стали менеджеры по продажам учебных программ, программисты, HR-специалисты и эксперты в сфере строительства. Претенденты на такие вакансии, по данным сервиса «Работа.ру», могут как правило рассчитывать на зарплаты от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Почему компании активизировали наем IT-специалистов

Почему компании активизировали наем IT-специалистов

Сейчас из-за ухода зарубежных компаний рынок вынужденно перестраивается, говорит генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. И диктовать свои правила, по ее словам, у соискателя уже не получится:

«В 2023 году работодатель даже тех сотрудников, которые раньше были на удаленке, а это IT-специалисты, маркетологи, бухгалтеры, работники в сфере digital и консалтинга, наоборот, максимально возвращает в офисы. Конечно, с одной стороны, в такой ситуации их легче контролировать, с другой, сейчас рынок труда меняется, многие западные компании из России ушли, так что работников максимально вовлекают в работу в офисе.

В свою очередь, у соискателей уже нет возможности выбирать. И если они достаточно жестко встают в позицию, что не готовы вообще приходить в офис, то здесь работодатель просто может попрощаться с ними. Так что, идет, с одной стороны, сокращение сотрудников, с другой, укрупнение бизнеса».

Дискуссии относительно дистанционного формата работы продолжаются и в США. В Америке всего 3% работодателей сообщили о сокращении числа сотрудников на удаленке, подсчитала исследовательская компания The Conference Board. В то время как 5% компаний, наоборот, собрались расширить гибридный формат.

Анна Маргулис

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...