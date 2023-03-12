Сотрудников возвращают в офисы

Бизнес стал активнее возвращать сотрудников с удаленки: в большинстве российских компаний возможность дистанционного режима работы остается максимум у 10% штата, следует из опроса сервиса Superjob. Такая опция по-прежнему остается в основном у программистов и HR-специалистов. На днях стало известно, что от полноценной удаленки в пользу гибридного формата отказывается «Яндекс». Почему все больше руководителей крупных компаний возвращают подчиненных в офисы? И остается ли выбор у самих сотрудников? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В разгар пандемии, как пишет Superjob, почти 60% компаний перевели сотрудников на удаленку, и, как отмечали представители бизнеса, это позволило частично снизить расходы. Ведь работать в офисах было некому, поэтому и аренда просторных помещений по факту оказалась не нужна. С другой стороны, сама по себе организация дистанционной работы персонала требовала дополнительных затрат.

После того, как локдауны ушли в прошлое, бизнес взвесил все плюсы и минусы удаленки, и сейчас становится очевидно, что такой формат большинству компаний не подходит, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков: «Предложений с дистанционным вариантом работы действительно становится меньше, и во многом это связано с переходом к так называемому гибридному формату.

Более половины опрошенных компаний все-таки планируют полностью или частично вернуть работников в офис, хотя еще в 2022-м оставаться на удаленке хотели 72% опрошенных.

Если мы говорим про IT-бизнес, то гибридный формат сохранят 80% компаний. Все же чаще настаивают на возвращении с удаленки производство, агропром и ритейл. Также планируют вернуть сотрудников в центральные офисы складские и логистические компании и розничной торговли».

При этом многие сотрудники компаний не торопятся возвращаться в офисы, в прошлом году снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы готовы были почти 40% россиян. Основная причина, по данным Superjob, удобство графика и отсутствие расходов на транспорт и питание вне дома.

Еще год назад собеседники “Ъ FM” также рассказывали, что готовы были прислушаться к соискателям и действующим сотрудникам и пойти на уступки в этом вопросе. Хотя сомнения у них оставались, в том числе из-за проблем с информационной безопасностью. Так, зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь тогда сообщила, что кредитная организация возвращает всех удаленных сотрудников в офис, и спустя год ее позиция не изменилась: «Мы банк, соответственно, работа в удаленном формате — это дополнительные риски на сохранность денежных средств и на платежи наших клиентов, поэтому мы старались максимально работать в обычном режиме.

На текущий момент эта тенденция сохраняется, и мы максимально трудимся из офиса. В этом году, наверное, все-таки будем пользоваться некоторыми услугами, но это не связано с конкретными банковскими специализациями. Речь идет, в частности, о дизайнерах, фрилансерах. Все те люди, которые занимаются обслуживанием именно финансовых потоков клиентов, работали и будут работать непосредственно со своих рабочих мест именно в банке».

От удаленки активно отказываются крупнейшие российские IT-компании. Как сообщали СМИ, среди них VK и «Лаборатория Касперского». Также стало известно, что с дистанционного на гибридный режим работы переходит «Яндекс». Но, как полагает сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков, вряд ли квалифицированные IT-специалисты готовы добровольно отказаться от такого формата:

«Запрос на удаленку даже вырос после сентября прошлого года. IT-специалисты, разработчики ставят это зачастую обязательным условием. Для некоторых это важнейший критерий, потому что они работают не в стране, а за границей, и ищут работу, в которой могли бы это совмещать. Есть и те, кто с удовольствием ходит в офис.

Мы, свою очередь, предпочитаем, чтобы некоторые специалисты присутствовали на своем рабочем месте. Но с пандемией мы стали приглашать сотрудников со всей страны, так что и формат удаленки по-прежнему сохраняется».

Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками на дистанционной работе в Москве стали менеджеры по продажам учебных программ, программисты, HR-специалисты и эксперты в сфере строительства. Претенденты на такие вакансии, по данным сервиса «Работа.ру», могут как правило рассчитывать на зарплаты от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Сейчас из-за ухода зарубежных компаний рынок вынужденно перестраивается, говорит генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. И диктовать свои правила, по ее словам, у соискателя уже не получится:

«В 2023 году работодатель даже тех сотрудников, которые раньше были на удаленке, а это IT-специалисты, маркетологи, бухгалтеры, работники в сфере digital и консалтинга, наоборот, максимально возвращает в офисы. Конечно, с одной стороны, в такой ситуации их легче контролировать, с другой, сейчас рынок труда меняется, многие западные компании из России ушли, так что работников максимально вовлекают в работу в офисе.

В свою очередь, у соискателей уже нет возможности выбирать. И если они достаточно жестко встают в позицию, что не готовы вообще приходить в офис, то здесь работодатель просто может попрощаться с ними. Так что, идет, с одной стороны, сокращение сотрудников, с другой, укрупнение бизнеса».

Дискуссии относительно дистанционного формата работы продолжаются и в США. В Америке всего 3% работодателей сообщили о сокращении числа сотрудников на удаленке, подсчитала исследовательская компания The Conference Board. В то время как 5% компаний, наоборот, собрались расширить гибридный формат.

Анна Маргулис