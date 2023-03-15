Wildberries рассорился с ПВЗ

Очередной скандал с участием Wildberries привлек внимание Генпрокуратуры. 14 марта несколько десятков владельцев пунктов выдачи заказов собрались у головного офиса компании и потребовали пересмотреть «кабальные условия сотрудничества, которые диктует маркетплейс». Недавно в оферту был внесен пункт о штрафах за бракованный или подложный товар, которые должны оплачивать ПВЗ. Средства списываются принудительно, а доказательства, что продукция была украдена или испорчена не сотрудниками пунктов, Wildberries рассматривать отказывается. Тему продолжит Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

14 марта в новостных Telegram-каналах начали появляться фото и видео довольно внушительной группы людей, пытающихся попасть в офис Wildberries. Они называли себя владельцами пунктов выдачи заказов и рассказывали, что их жизнь в последнее время стала невыносимой. Все из-за постоянного ужесточения условий сотрудничества. Последней каплей стала история со штрафами за брак и подлог.

Проблема действительно актуальна, и Wildberries могла бы расследовать каждый отдельный случай, но вместо этого почему-то слепо накладывает санкции на ПВЗ, объясняет эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:

«Все пункты выдачи оснащены камерами видеонаблюдения, к которым есть прямой доступ у сотрудников компании Wildberries. При желании компания имеет возможность отследить каждый этап появления этого товара. Если она видит, что нигде никакой подмены не было, значит, дело в желании клиента. Всю цепочку можно отследить».

В Wildberries общаться с недовольными отказались. В беседе с “Ъ FM” же PR-менеджер компании Анфиса Ронжина выразила сомнение, что в офис пришли действительно собственники ПВЗ, а не провокаторы:

«Пришли порядка 10-15 человек в сопровождении представителей "желтых" Telegram-каналов. При этом они отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых мы пригласили в офис. С партнерами, которые выбирают цивилизованные формы диалога, не предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности».

Непосредственно участники событий описывают ситуацию иначе. Во-первых, собравшихся было несколько десятков, во-вторых, полицию они вызывали сами в надежде, что люди в форме заставят руководство Wildberries все-таки побеседовать с партнерами. Но тщетно на связь с владельцами ПВЗ вышла только рядовая сотрудница маркетплейса, да и то в рамках плановой видеоконференции, рассказала “Ъ FM” владелица нескольких московских и калининградских ПВЗ Наталия:

«Чтобы взять слово, все заранее поднимали руку. Молодой человек в прямом эфире специально просил дать мне возможность высказаться, чтобы обозначить пожелания к работе. Но мне слово так и не дали».

“Ъ FM” ознакомился с видеозаписью конференции. Задать свой вопрос хотели не меньше сотни участников, но слово дали лишь пятерым. Представитель компании пообещала, что скоро появится софт, через который ПВЗ смогут оспаривать штрафы. Но когда это случится, не уточнила. До тех пор у партнеров продолжат списывать деньги в одностороннем порядке. Жалобы на то, что несправедливые санкции делают работу пунктов выдачи убыточной, представительница компании оставила без внимания.

Если добиться справедливости мирным путем не удастся, предприниматели готовы обращаться в суд. И шансы на победу есть, убежден учредитель юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов:

«Есть позиция Верховного суда о том, что не допускается произвольное расторжение договора, либо его изменение сильной стороной. В данном случае сильная сторона — маркетплейс. Навязанные условия могут быть отменены судом. Если один участник договора не имел возможности адекватно вести переговоры, а другой отказывался».

Впрочем, пока собственники ПВЗ не теряют надежды разобраться мирным путем. Онини написали коллективное письмо президенту России и начали отправлять жалобы в Минпромторг. “Ъ FM” будет следить за развитием событий.

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