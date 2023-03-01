Покупка с неявной целью

Покупателей Wildberries заподозрили в обналичивании денег — в соцсетях на схему жалуются владельцы пунктов выдачи. Клиент заказывает дорогой товар, но отказывается от его получения, после чего деньги возвращаются на внутренний счет маркетплейса, а не на карту, с которой оформляли покупку. Затем средства якобы можно вывести куда угодно. Утверждается, что таким образом обналичиваются кредитки, а также списываются деньги со счетов юрлиц, чтобы избежать налогов. Владельцы пунктов также заявляют, что вынуждены платить по 20% от стоимости товара при возврате по браку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Wildberries, впрочем, информацию называют фейком. Уйти от налогов таким образом нельзя, а обналичивание невыгодно, заявил “Ъ FM” руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев: «Мы, к большому сожалению, уже привыкли опровергать подобные фейковые истории из Telegram-каналов. Эта как раз одна из них. Во-первых, мы не работаем с юридическими лицами, поэтому они не могут совершать покупки через Wildberries и как-то уходить от налогов. Покупки на маркетплейсе доступны только для физических лиц.

Во-вторых, IT-системы Wildberries быстро выявляют fraud-активности и блокируют подозрительные массовые покупки. За большой объем возвратов, как всем известно, пользователь платит стоимость обратной доставки товаров, поэтому так называемое обналичивание кредитных карт просто не может быть выгодным.

В-третьих, при отказе от товара при его получении владельцы не оплачивают начисления за брак. Любой пользователь Wildberries знает, что процедура возврата товара в таком случае совсем другая — через мобильное приложение и только при подтверждении брака продавцом».

Прямо использовать маркетплейс в преступных целях действительно нельзя, отметил руководитель практики финансовых расследований компании ФБК Александр Сотов. Но, по его словам, в теории схема подходит для обналичивания: «Отмыванием я бы это не назвал. Задача такого противоправного действия — придать нелегальным доходам вид правомерного владения. Как в этой ситуации можно это провернуть, я понятия не имею. Обналичка? Да, пожалуй, это может быть. И с учетом того, что через Wildberries может проходить большой объем наличных средств, такая теоретическая вероятность не исключена.

Допустим, у меня есть карта некоего банка, на которой лежат безналичные средства. Я хочу их перевести в наличные, но просто так сделать это не могу, поскольку у меня есть определенный лимит снятия денег. Вот через маркетплейс, пожалуй, это можно сделать».

Ранее издание РБК привело подробности так называемой ресторанной схемы обналичивания или «разлома эквайринга». Заведения общепита использовали подменные терминалы и теневые банки и уходили таким образом от налогов. Выручку от клиентов они получали не напрямую, а наличными, через цепочку посредников. На этой схеме удавалось зарабатывать по 10 млрд руб. в год.

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Илья Сизов