Маркетплейсы взялись за скидки

Маркетплейсы объявили войну так называемым фейковым скидкам. Продавцы якобы больше не смогут обманывать покупателей и манипулировать дисконтом. Wildberries запускает алгоритм расчета скидок и обещает показывать в поисковой строке только те товары, которые действительно стали дешевле. А вот цены по-прежнему будут диктовать продавцы платформы. Как заработать на маркетплейсах? И какие инвестиции нужны, чтобы открыть свое дело? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Начать собственное дело проще всего на маркетплейсах, утверждают опрошенные “Ъ FM” технологические эксперты. Они обещают «бизнес под ключ» на онлайн-платформах и доход вдвое выше, чем принесет, к примеру, кофейня.

Начать можно с товаров для дома, сада и детских игрушек, говорит основатель компании Seller Keller Владимир Болдырев. Он сам когда-то так начинал — покупал на оптовых московских рынках, потом в Китае, и перепродавал:

«Если вы вкладываете в товары около 200 тыс. руб., в идеале на продвижение вы потратите еще столько же, может быть, даже больше. Этого хватит где-то на месяц-два. В течение полугода деньги из оборота бизнеса выводить не стоит. Весь плюс, который есть, вкладывайте обратно в товарооборот. Вложив 500 тыс. руб. на старте за год мы можем позволить себе выйти на оборот где-то в 1,5 млн руб.».

100 % гарантии, что вы выйдете на такие показатели, конечно, никто не даст. Но страница на маркетплейсе будет в топе, обещают специалисты. Но только пока вы платите. Месячное обслуживание магазина после запуска в Москве стоит от 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб. За вас сделают карточки товаров, найдут блогеров, отследят цены конкурентов.

Москвичка Альбина тоже открыла бизнес на маркетплейсе. Год назад она вышла на площадки с товарами для животных. Но вложила деньги не в рекламу, а в дело. Альбина рассказала, что нашла российского производителя наполнителей, покупает товар тоннами, фасует и продает:

«Ни в рекламу, ни в маркетинг мы не вкладывались. Это была ошибка, наверное. Нужно смотреть, каков оборот товара на десятой позиции. Если это 1 млн руб., то эту сумму и нужно вложить на первоначальном этапе, чтобы не упасть куда-то в хвост. Мы начинали с самовыкупа, так поступают 99% продавцов. Все это легко заказать на специальном сервисе или, если есть много знакомых, то можно попросить их купить товар и вернуть им за это деньги».

Когда новый продавец заходит на площадку, он в топе. На это и рассчитывают те, кто хочет сэкономить на продвижении. Но в выигрышной позиции товар может висеть несколько дней, пока площадка тестирует его и отслеживает на спрос. Если его нет, объявление летит вниз.

Ценообразование остается за продавцом. Но площадка тщательно следит за фактическим размером скидок, отмечает руководитель внешних коммуникаций Ozon Анастасия Фомичева:

«Продавец может участвовать в распродаже, только если предоставляет определенный размер скидки к средней цене за последние 30 дней — это условие добавления в акцию. В распродажах Ozon покупатели видят только товары, по которым действительно цены значительно снижены».

Маркетплейсы обещают навести порядок и запретить продавцам ставить фейковые скидки. Зачеркнутую стоимость товара будут сравнивать с предыдущей неделей. И покупатель сможет увидеть информацию о скидке, только если она будет отличаться от средней реальной цены минимум на 5%, говорит руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев:

«Строго следим за тем, чтобы на платформе не было манипуляций, в частности так называемых фейковых скидок, когда продавец, допустим, указывает первоначальную цену за майку в 100 тыс. руб. и устанавливает как бы скидку 99%. Всем очевидно, что это обман. В этом случае алгоритмы платформы показывают лишь финальную стоимость товара и не показывают псевдоскидку в 99%».

Пока нет закона о ценообразовании, никакие алгоритмы не остановят тех, кто хочет заработать или обмануть покупателей. Поэтому прежде чем оплатить товар на маркетплейсе, лучше заглянуть на официальную страницу продавца, если она есть, и сравнить цену. Разница может быть в 20-30%.

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