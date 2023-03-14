Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону в сторону Японского моря

Северная Корея вновь совершила пуск ракет в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные и премьер Японии Фумио Кисиду. По информации Сеула, было выпущено две ракеты малой дальности, передает «Рёнхап». Информации об ущербе не поступало.

Как передает японский телеканал NHK, японское правительство проводит сбор информации о запуске. Токио пока не сделал подробных заявлений о характеристиках ракет.

КНДР осуществила пуск ракет на следующий день после начала совместных военных учений Южной Кореи и США. В последний раз КНДР запускала ракеты 12 марта.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...