КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону в сторону Японского моря

Северная Корея вновь совершила пуск ракет в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные и премьер Японии Фумио Кисиду. По информации Сеула, было выпущено две ракеты малой дальности, передает «Рёнхап». Информации об ущербе не поступало.

Как передает японский телеканал NHK, японское правительство проводит сбор информации о запуске. Токио пока не сделал подробных заявлений о характеристиках ракет.

КНДР осуществила пуск ракет на следующий день после начала совместных военных учений Южной Кореи и США. В последний раз КНДР запускала ракеты 12 марта.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Леонид Уварчев