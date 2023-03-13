Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней

Россия не против продления зерновой сделки, но только на 60 дней, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, представляющий Россию на переговорах по дальнейшей судьбе инициативы в Женеве. По его словам, консультации уже завершились, они были непростыми, однако «подробными и откровенными».

Сергей Вершинин

Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Вершинин после переговоров отметил, что заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные послабления для поставок продовольствия и удобрений на деле не работают.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум России и ООН об экспорте российских удобрений и сельхозпродукции. Изначально сделка была рассчитана на срок до 18 ноября, его автоматически продлили на 120 дней, до 18 марта.

«Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти–Одесса''»,—сказал Сергей Вершинин на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Консультации в Женеве проходили при участии российской делегации и представителями ООН во главе с генсеком Конференции по торговле и развитию Ребекой Гринспан и главой управления по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом.

Российская сторона неоднократно критиковала реализацию зерновой сделки, в том числе из-за объема поставок зерна в бедные страны. Помимо этого Москва неоднократно указывала на то, что не реализуется меморандум, согласно которому санкционные ограничения с российских продовольствия и удобрений должны быть сняты. В российском МИДе говорили, что из 262 тыс. удобрений, заблокированных в портах Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, реализована отправка только одной партии в 20 тыс. т в Малави.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Переговорщики поищут рациональное зерно».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...