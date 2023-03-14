Минюст США начал расследование по делу Silicon Valley Bank

Министерство юстиции США расследует обстоятельства краха Silicon Valley Bank, ставшего крупнейшим со времени банковского кризиса 2008 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

По словам источников газеты, расследование находится на самой ранней стадии, и пока не очень понятно, на чем именно будут концентрировать свое внимание федеральные следователи и прокуратура.

По мнению юристов-экспертов, один из моментов, который может привлечь внимание следователей,— продажа несколькими высокопоставленными сотрудниками банка акций SVB за несколько недель до коллапса финансовой компании. Трансакция принесла продавцам миллионы долларов.

Эксперты отмечают, что по крайней мере некоторые из топ-менеджеров банка продавали акции в соответствии с предварительными планами продаж, установленными как раз для того, чтобы подобные продажи не казались незаконным использованием инсайдерской информации. Для этого заранее устанавливается дата продажи ценных бумаг и их количество. Так, к примеру, поступил бывший генеральный директор банка Грегори Бекер, который в начале марта использовал свой опцион на продажу акций примерно на $3 млн. Тем не менее некоторые политики уже заявили, что топ-менеджеры рухнувшего банка должны вернуть деньги, полученные от продажи акций.

Министерство юстиции отказалось официально прокомментировать данные The New York Times.

Silicon Valley Bank объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, который был ориентирован на стартапы. Его банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после Washington Mutual Bank. Акционеры SVB уже подали иск о мошенничестве к материнской компании банка — SVB Financial Group.

Позже также оказался закрыт из-за системных рисков Signature Bank. Президент США Джо Байден пообещал , что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования в отношении банковского сектора — ужесточены.

Подробнее о банкротстве — в материале «Ъ» «SVB потянул за собой рынки» .

Андрей Келекеев