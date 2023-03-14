Китай возвращается к туристам

Китай возобновляет выдачу туристических виз, подать заявление в консульство можно будет с 15 марта. Одновременно с этим возвращается безвизовый въезд в провинцию Гуандун для организованных групп иностранцев, прибывающих из Гонконга и Макао, а также для путешествующих на круизных лайнерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Открытия КНР ждали давно, причем не только туристы. Направление интересно, прежде всего, с точки зрения деловых поездок, отметила глава компании Added Value Екатерина Дударева: «Это просто невероятно ожидаемое событие, направление очень популярно, поэтому это будет прорывом. Очень многие компании решат там провести какие-то конференции, мотивационные поездки. У нас перед пандемией было подтверждено порядка 15 мероприятий в КНР, но все они, конечно же, отменились.

Так что я уверена, что туда пойдет большой поток деловых поездок. Любой бизнес, в том числе банки, IT- и фармацевтические компании, будет включать Китай в тендер своих мероприятий.

Всегда так бывает, когда открывается долгожданная страна. Да уже сейчас у нас есть подтвержденные мероприятия».

Кроме того, иностранцы по-прежнему могут подавать заявки на бизнес-визы, которые Китай начал выдавать с 8 января. С какими целями россияне ездили в КНР? И насколько востребованы такие визы? Исполнительный директор визового агентства «Визаход» Даниил Сергеев отмечает, что спрос был высоким:

«Бизнес-визы были глотком воздуха для всех людей, которые стремились попасть в Китай. Они стали сразу очень популярны, поэтому поток тех, кто стремился попасть в КНР, стал настолько большим, что попасть в консульство было очень сложно. Тут же возникли чат-боты и роботы-боты, которые записывали людей на прием. Россияне пытались получить эти визы и через Санкт-Петербург, и через Хабаровск, и через Иркутск.

Цели были любыми, не только деловыми. Но все же основными оставались бизнес-поездки экспортеров, импортеров, тех, кто занимался закупками оборудованиями и вел переговоры. Деловые связи между Россией и Китаем, наверное, на данный момент самые объемные, не считая стран СНГ. Людей, которые стремятся туда попасть, огромное количество».

В 2019 году до начала пандемии Китай посетили более 140 млн иностранцев. По оценкам академии туризма КНР, доходы от въездного туризма составили тогда свыше $125 млрд. Сейчас запись в консульство в Москве из-за высокого спроса уже недоступна до мая, отмечает председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров:

«Электронная очередь на сдачу документов, на бизнес-визы сейчас пишется два месяца вперед. Нужно заполнить анкету, собрать все документы, после этого зарегистрировать ее в китайском консульстве, получить 19-значный код и после этого ловить электронную очередь. Бизнес-визы ставили давно, а теперь все остальные категории открывают. Но вот как это отразится на работе консульств, мы пока не знаем.

Если все визы будут выдаваться по принципу одного окна, то очередь еще увеличится».

В начале февраля власти Китая разрешили своим гражданам выезжать за границу, но только в составе организованных групп и только в определеные страны. В списке 20 государств, включая РФ. Первая группа китайских путешественников, которая после трехлетней изоляции посетила Россию, побывала в Санкт-Петербурге.

До пандемии граждане КНР были самыми активными путешественниками в мире, на их траты за рубежом приходилось примерно 20% доходов отрасли. Жесткая политика властей Китая в отношении COVID-19 обернулась для мировой туристической индустрии потерей около $280 млрд, подсчитал Bloomberg.

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Светлана Белова, Дарья Фоменко