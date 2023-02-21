Авиакомпании озадачились полетами в Китай

Российские авиакомпании пожаловались на проблемы с полетами в Китай. Главным образом трудности связаны с нехваткой самих самолетов — 170 лайнеров из совокупного авиапарка находятся под санкциями США, еще почти 500 не исключены из бермудского реестра, а с двойной регистрацией сложно получить лицензию на использование оборудования и сертификаты летной годности в целом. Кроме того, за те годы, пока Китай был закрыт для иностранных туристов, российские авиакомпании потеряли исторические слоты в расписании рейсов на прилет и вылет. Также у игроков отрасли есть опасения по поводу использования самолетов Superjet, которые прежде практически не применялись на китайском направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Сергеев, Коммерсантъ Фото: Анатолий Сергеев, Коммерсантъ

Все эти проблемы Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, куда входят 22 авиакомпании, отметила в письме Минтрансу, пишет издание РБК. Решить эти трудности самостоятельно перевозчики не в силах, необходимо вмешательство государства, подтвердил главный редактор информационного портала Infranews Алексей Екимовский:

«Для авиационных властей любой страны наличие двойной регистрации не позволяет четко определить, кто же надзирает за летной годностью этого самолета. С одной стороны, это формальность, с другой, невозможно принять и обслужить такой лайнер и понять, откуда он прилетел и кто за ним следит. В этом случае нужно вести переговоры с тем реестром, помимо российского, в котором зарегистрированы эти самолеты. Скорее всего, речь идет о бермудском реестре.

Некоторые авиакомпании этот вопрос уже решили, каким-то образом выкупив самолеты или добившись однозначности регистрации в РФ и удаления их из бермудского реестра. Часть перевозчиков до сих пор не нашли решение проблемы. Ею надо, безусловно, заниматься и ее разрешать.

Вместе с тем на Superjet летать в Китай из Москвы, наверное, будет проблематично, только если с множеством промежуточных посадок, что неэффективно.

А что касается потери исторических слотов, которыми обладали авиакомпании, то здесь необходимо авиационным властям, прежде всего Минтрансу, провести переговоры с китайской стороной и обеспечить их восстановление. Несмотря на то, что какое-то время перевозчики не летали, нужно просто привести в порядок двустороннее соглашение о воздушном сообщении с КНР. Для этого нужно поработать российским чиновникам и защитить интересы наших авиакомпаний, обеспечить паритет и восстановление этих слотов, которые имелись раньше».

До пандемии Китай входил в десятку самых крупных по объемам перевозок международных направлений российских компаний. Однако с февраля 2020 года авиасообщение между Россией и КНР сократилось. Сейчас из Москвы в республику летает только «Аэрофлот» и еще два китайских перевозчика — Air China и Hainan Airlines. Также из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют рейсы «ИрАэро» и «Аврора» соответственно.

Возможно, большого количества самолетов в Китай еще долго не потребуется. Страна по-прежнему не выдает туристические визы, и авиакомпании не рассчитывают на массовый приток пассажиров, пояснил владелец компании Go China Сергей Седов:

«До пандемии "Аэрофлот" ежедневно выполнял из Москвы в Китай по три рейса: в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Сейчас такое же количество рейсов, но только раз в неделю. Все-таки сначала увеличивается количество пассажиров, и потом уже подстраиваются летные программы и все остальное.

Мы знаем, что у авиакомпании "Аэрофлот" таких больших лайнеров, способных летать на длительное расстояние, стало несколько меньше. Поэтому выбираются приоритетные направления, которые будут максимально загружены. Для примера можно взять ту же Шри-Ланку: сейчас российский перевозчик имеет 100% загрузку на этом направлении, стоимость билетов там космическая, но все они раскупаются.

Китай же пока не входит в перечень приоритетных направлений для россиян, потому что наши граждане традиционно предпочитают в большинстве своем пляжный отдых, а не экскурсионные поездки. Понятно, что это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и другие пляжи. Континентальный Китай — это все-таки именно экскурсионные программы».

Российские авиакомпании предложил Минтрансу провести очные консультации авиационных властей двух стран, чтобы решить возникшие проблемы. Причем сделать это нужно, по их мнению, до 26 марта, то есть до начала нового летнего расписания полетов. Ранее стороны договорились возобновить Соглашение о безвизовом въезде, но когда оно вступит в силу, не уточняется.

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Светлана Белова