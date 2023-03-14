Дерипаска: США рискуют лишиться наивысшего кредитного рейтинга

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предположил, что в ближайшие месяцы США столкнутся с риском лишиться наивысшего кредитного рейтинга (ААА). Такую оценку финансовой системе Соединенных Штатов предприниматель дал на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB).
Олег Дерипаска
Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ
По мнению господина Дерипаски, новости вокруг SVB не спровоцировали бы серьезного резонанса, если бы не два фактора: «уязвимость» государственной финсистемы США и «скрытая китайская угроза».
«Скорее всего, в ближайшие месяцы возникает риск потери священного статуса обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. Хотя он уже давно не отражает фундаментальные показатели американских госфинансов, а является, скорее, элементом политической и психологической поддержки глобального доминирования США в финансовой сфере»,— указал бизнесмен.
Господин Дерипаска напомнил, что текущий госдолг США почти достиг показателя $32 трлн, а расходы правительства на выплаты процентов по нему «растут ускоренными темпами» (в четвертом квартале на эти цели потратили $213 млрд).
«Но еще более опасна (для США) скрытая китайская угроза. Если китайские банки во главе с Народным банком КНР начнут даже не распродавать казначейские облигации, а просто перестанут покупать американский долг в прежних объемах, то мы увидим ставки по заимствованиям американского Минфина на уровне 8–10%, а значит, дефицит федерального бюджета США уже скоро удвоится»,— резюмировал господин Дерипаска.
В таких условиях, предположил бизнесмен, Соединенные Штаты лишатся средств для ведения войн и продолжения «политики по смене не устраивающих администрацию США режимов».
Silicon Valley Bank (16-й по величине банк США) признали банкротом 11 марта. SVB стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank.
Крах американского банка привел к падению курсов акций в Европе и закрытию еще одного банка в США. Скоротечное банкротство SVB застало врасплох не только инвесторов, но и регуляторов. В итоге все проблемы от его банкротства власти решили буквально за пару часов заведомо избыточными методами.
Подробнее об экстренных мерах американского регулятора — в публикации «Ъ» «Был бы банк, а деньги найдутся».