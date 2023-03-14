Дерипаска: США рискуют лишиться наивысшего кредитного рейтинга

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предположил, что в ближайшие месяцы США столкнутся с риском лишиться наивысшего кредитного рейтинга (ААА). Такую оценку финансовой системе Соединенных Штатов предприниматель дал на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По мнению господина Дерипаски, новости вокруг SVB не спровоцировали бы серьезного резонанса, если бы не два фактора: «уязвимость» государственной финсистемы США и «скрытая китайская угроза».

«Скорее всего, в ближайшие месяцы возникает риск потери священного статуса обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. Хотя он уже давно не отражает фундаментальные показатели американских госфинансов, а является, скорее, элементом политической и психологической поддержки глобального доминирования США в финансовой сфере»,— указал бизнесмен.

Господин Дерипаска напомнил, что текущий госдолг США почти достиг показателя $32 трлн, а расходы правительства на выплаты процентов по нему «растут ускоренными темпами» (в четвертом квартале на эти цели потратили $213 млрд).

«Но еще более опасна (для США) скрытая китайская угроза. Если китайские банки во главе с Народным банком КНР начнут даже не распродавать казначейские облигации, а просто перестанут покупать американский долг в прежних объемах, то мы увидим ставки по заимствованиям американского Минфина на уровне 8–10%, а значит, дефицит федерального бюджета США уже скоро удвоится»,— резюмировал господин Дерипаска.

В таких условиях, предположил бизнесмен, Соединенные Штаты лишатся средств для ведения войн и продолжения «политики по смене не устраивающих администрацию США режимов».

Silicon Valley Bank (16-й по величине банк США) признали банкротом 11 марта. SVB стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank.

Крах американского банка привел к падению курсов акций в Европе и закрытию еще одного банка в США. Скоротечное банкротство SVB застало врасплох не только инвесторов, но и регуляторов. В итоге все проблемы от его банкротства власти решили буквально за пару часов заведомо избыточными методами.

Подробнее об экстренных мерах американского регулятора — в публикации «Ъ» «Был бы банк, а деньги найдутся».

Григорий Лейба