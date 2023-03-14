Кремль и МИД КНР не подтвердили и не опровергли визит Си Цзиньпина в Россию

Москва и Пекин не дают официальных подтверждений относительно визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву. С заявлениями по теме выступили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Не знаю. Вот когда объявим (о визите.— "Ъ"), тогда мы сможем что-то говорить»,— сказал журналистам господин Песков (цитата по ТАСС). Он также отметил, что объявления о визитах такого уровня обычно осуществляются синхронно двумя сторонами.

С похожей репликой выступил господин Ван. «Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях. Касательно затронутого вами вопроса, в настоящее время у нас нет информации, которую мы могли бы обнародовать»,— сообщил представитель МИД КНР (цитата по «РИА Новости»).

О планах китайского лидера посетить Москву 3 марта написало агентство Reuters. 13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что после визита в Россию председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее об устремлениях Си Цзиньпина — в колонке «Ъ» «У товарища Си есть успехи».

Григорий Лейба