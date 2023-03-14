Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает The Wall Street Journal, возможно, это произойдет после визита председателя КНР в Россию. По разным данным, лидер Поднебесной посетит Москву уже на следующей неделе. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался подтвердить эту информацию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается насчет успешности предстоящей встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Судя по материалам западных изданий, Си Цзиньпин намерен стать посредником, то есть, возможно, он везет свой собственный, пока что секретный, план урегулирования ситуации вокруг Украины. То, что было опубликовано ранее, это лишь общие тезисы. Причем слово «посредник» здесь, скорее всего, не подходит. Согласно многочисленным комментариям, председатель КНР видит себя в ином статусе, вроде того, что он теперь главный и его следует слушать, так для всех будет лучше.

Китай как бы говорит всем участникам действа: все, хватит, отныне за дело берусь я, и далее следует удар кулаком по столу. Не хотите, не поддерживаете, тогда мы, Поднебесная, за последствия не отвечаем, пеняйте на себя; не хотите слушать голос разума — пропадайте. Ущербность этой версии в том, что пропасть поодиночке уже не получится. Современный мир так устроен, что глобальная катастрофа затронет всех без исключения.

Впрочем, у товарища Си есть успехи. И это явный сигнал — когда за дело берусь я, тогда если не все, то многое получается, в том числе как будто нерешаемые проблемы. Китай неожиданно для большинства изумленных наблюдателей помирил заклятых врагов — Иран и Саудовскую Аравию, страны договорились восстановить дипломатические отношения.

Почему бы не развить успех и не попробовать найти мирное решение самого тяжелого на современном этапе конфликта? Весьма логично, переговорив с российским руководством, провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским.

Если получится, Китай может претендовать на статус глобальной державы, читай, на мировое лидерство. Он сделал то, что другим не под силу. Ну а если не получится? Если миссия Си Цзиньпина завершится провалом? Хлопнуть дверью, как было сказано выше, можно, однако сверхдержава не вправе себе такого позволить. Она не может проиграть. И что скажет по этому поводу коллективный Запад? Не факт, что ему подобный сценарий сильно придется по душе.

Тогда второй вариант — товарищ Си едет в РФ, чтобы поставить на место западных партнеров. Смотрите, вот мы сейчас объединимся против вас, создадим новый военно-политический альянс. Однако пока как-то незаметно, чтобы Америка и Европа были сильно напуганы. Как раз напротив, много всяких выступлений, что неплохо было бы поставить товарища Си на место, слишком он уж разошелся в последнее время.

То есть вместо мирного сценария мы рискуем получить серьезный кризис, переходящий в прямую угрозу большой конфронтации. Ну и, наконец, самый, наверное, интересный вопрос — какова роль на этом празднике китайского лидерства уготована России? Как-то незаметно желание стратегического союзника править миром на двоих с Москвой или, на худой конец, позвать еще и Америку. И делить сферы влияния пока что никто явно не собирается.

Однако ситуация в развитии, просится новый сильный ход со стороны КНР. Если же его не будет, непонятно, с чем Си Цзиньпину ехать в Москву. Осмотреть прекрасный столичный метрополитен? Обозреть башни Кремля? Почему бы и нет, особенно после почти трех лет карантина из-за COVID-19. Только вот с глобальным лидерством в этом случае придется несколько подождать.

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