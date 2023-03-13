Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Москву, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, в ходе своего визита господин Си встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин и Владимир Путин во время встречи в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин и Владимир Путин во время встречи в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

30 декабря 2022 года в ходе переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином Владимир Путин заявил, что отношения России и КНР являются лучшими за всю историю. Тогда же господин Путин пригласил своего китайского коллегу посетить Москву «весной следующего года». Он отметил, что визит господина Си в столицу даст толчок в развитии отношений двух стран, но сроки поездки не назвал. В Кремле дату визита председателя КНР комментировать отказались.