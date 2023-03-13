Китайский мир лучше мира без Китая

В Пекине завершилась сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на которой в понедельник выступил переизбранный на третий срок председатель КНР Си Цзиньпин. Тезисы китайского лидера развил на своей первой пресс-конференции новый премьер Госсовета КНР Ли Цян. Руководители Китая призвали США отказаться от давления и начать взаимодействие. И при этом предупредили: КНР способна противостоять внешнему вмешательству. На этом фоне Пекин продолжает развивать дипломатическое наступление в разных регионах мира. В понедельник вновь заговорили о том, что на следующей неделе Си Цзиньпин отправится в Россию. А после он может провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и новый премьер Госсовета Ли Цян

Фото: GREG BAKER / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и новый премьер Госсовета Ли Цян

Фото: GREG BAKER / Pool / Reuters

В конце сессии ВСНП, проходившей с 5 по 13 марта, ее участники приняли резолюцию по отчету о работе правительства за год, утвердили резолюцию об итогах выполнения плана экономического и социального развития на 2022 год, одобрили план и бюджет на 2023 год, а также оценили работу Верховного народного суда и Верховной народной прокураты КНР. Ключевым же событием дня стало выступление переизбранного на третий пятилетний срок председателя КНР Си Цзиньпина.

Говоря о совершенном его страной «огромном скачке», Си Цзиньпин с гордостью сообщил, что «великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом». Значительная часть его речи была посвящена тому, как позиционирует себя «возрожденный Китай».

«После ста лет борьбы народное унижение было смыто, китайский народ стал хозяином своей судьбы»,— подвел главный итог превращения бывшей полуколонии в мировую сверхдержаву председатель КНР.

«Мы должны решительно проводить политику усиления открытости, активно использовать глобальные ресурсы и рынки. Китай должен развиваться и содействовать развитию других стран»,— формулировал программу мирной экспансии Си Цзиньпин, призвав «высоко нести знамя мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества», а также «активно участвовать в реформировании и формировании системы глобального управления». «Китай обеспечит еще большую стабильность и направит еще больше позитивной энергии ради всеобщего мирного развития»,— пообещал председатель КНР.

Говоря о проблеме Тайваня, резко обострившей отношения с США, Си Цзиньпин призвал «активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности». В связи с этим он назвал одной из приоритетных задач «модернизацию национальной обороны и армии» и реализацию тезиса «безопасность — основа развития, стабильность — условие для процветания».

Тезисы Си Цзиньпина об отношениях Китая с внешним миром в тот же день, уже после закрытия сессии ВСНП, развил на своей первой пресс-конференции в качестве главы правительства Ли Цян. Его главная мысль сводилась к тому, что политика конфронтации не приносит странам мира никаких дивидендов, в то время как минимизировать проблемы в мировой экономике можно только совместными усилиями. «Общее положение в мировой экономике в этом году не внушает оптимизма, есть много факторов нестабильности, неопределенности и непредсказуемости, и вопрос о том, каким образом обеспечить стабильный рост, станет испытанием для всех стран мира»,— предупредил Ли Цян.

В связи с этим он уделил особое внимание отношениям с США, напомнив, что китайская и американская экономики сильно взаимосвязаны, и, несмотря на войну санкций, товарооборот двух стран по итогам прошлого года достиг новой рекордной отметки — $760 млрд.

«Все это говорит о том, что Китай и США могут и должны сотрудничать. Китайско-американское взаимодействие является многообещающим, а сдерживание и давление никому не принесут пользы»,— считает Ли Цян.

«Я заметил, что в последние годы в США ведут разговоры о разрыве связей с Китаем. Иногда эта тема приковывает к себе большое внимание в СМИ. Однако я не знаю, сколько людей могут получить выгоду от этого»,— признался премьер Госсовета КНР.

Говоря же об отношениях с Тайванем, он призвал сделать ставку на мирное воссоединение путем развития экономических и культурных связей между материком и островом. «Мы будем способствовать тому, чтобы больше тайваньских соотечественников и компаний приезжали в материковый Китай. Чтобы они не просто хотели сюда приехать, но лучше интегрировались и развивались здесь»,— заявил Ли Цян.

Призыв сменить разрушительное для обеих сторон соперничество на прагматичное сотрудничество стал продолжением заочной полемики Пекина с Вашингтоном о принципах двухсторонних отношений, в которой в конце прошлой недели принял участие координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Комментируя переизбрание Си Цзиньпина, представитель американской администрации поспешил заверить: в отношениях с Китаем Вашингтон будет следовать прежним курсом. «Президент сосредоточен на управлении стратегическим соперничеством с Китаем. Мы находимся в хорошей позиции, чтобы добиться успеха в этом соревновании»,— заявил Джон Кирби. Ранее в своем послании Конгрессу США «О положении страны» президент Байден отметил, что в проекте военного бюджета на будущий год приоритет отдается развитию альянсов с другими странами, задачам «опережения Китая в конкурентной борьбе на мировой арене и продолжения поддержки Украины».

На этом фоне Китай продолжает развернутое в этом году дипломатическое наступление в разных регионах мира, которое становится фирменным знаком китайской внешней политики. После выдвижения 24 февраля — в годовщину начала российской спецоперации — мирного плана по Украине, который пока не принес практических результатов, но заставил говорить о Китае как о потенциальном посреднике, в конце прошлой недели Пекин добился неожиданного прорыва в урегулировании на Ближнем Востоке. Два непримиримых соперника — Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Пекина подписали соглашение о возобновлении дипотношений и договорились открыть посольства (см. «Ъ-Онлайн» от 10 марта).

Кроме того, как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, Си Цзиньпин предложил странам Персидского залива и Ирану провести в 2023 году в Пекине саммит. Раскрывая подробности иранско-саудовских переговоров в Пекине, газета указала на то, что «в знак растущего влияния Китая все стороны согласились не использовать английский язык в ходе переговоров, речи и документы были на арабском, фарси и мандарине (основной диалект китайского языка.— “Ъ”)».

В понедельник The Wall Street Journal продолжила тему китайского внешнеполитического наступления. Со ссылкой на дипломатические источники газета сообщила, что Си Цзиньпин уже на следующей неделе намерен посетить с визитом Москву и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, а после этого провести переговоры по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным собеседников издания, Си Цзиньпин, кроме визита в Россию, также собирается посетить ряд европейских стран, хотя «полный маршрут поездки не подтвержден». При этом намеченные контакты отражают стремление Пекина сыграть более активную роль посредника в урегулировании на Украине.

Комментируя публикацию The Wall Street Journal, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник призвал не торопить события, хотя и не стал опровергать утечки. «Как правило, объявления об официальных зарубежных визитах осуществляются синхронно по взаимной договоренности сторон. Как только такая готовность будет, мы вам сообщим», — пообещал господин Песков.

Сергей Строкань