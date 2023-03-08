Между Тайванем и Украиной

США стремятся избежать столкновения с Китаем, добиваясь того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отвечал на жесткие оценки главы МИД КНР Цинь Гана, обвинившего США в неуважении территориальной целостности Китая и создании аналога украинского конфликта вокруг Тайваня. На этом фоне спикер Палаты представителей Кевин Маккарти решил принять главу администрации Тайваня в США, а не лететь на остров с раздражающим Пекин визитом. Так или иначе, вопрос о том, как трактовать территориальную целостность в случаях с Украиной и Тайванем, остается причиной серьезных разногласий США и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти встретится с лидером Тайваня Цай Инвэнь в США

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти встретится с лидером Тайваня Цай Инвэнь в США

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Разъяснения американской позиции по вопросу отношений с Китаем, проходящих очередную зону турбулентности, прозвучали после того, как во вторник свою оценку главных угроз дал на ежегодной пресс-конференции в Пекине глава МИД КНР Цинь Ган.

Категорически не согласившись с тем, что продолжение нынешней политики Вашингтона будет чревато скатыванием к конфликту, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби поспешил успокоить журналистов: возможность столкновения с Китаем администрация Джо Байдена не рассматривает.

«Мы стремимся к стратегической конкуренции с Китаем, мы не стремимся к конфликту. В нашем подходе к этим самым важным двусторонним отношениям нет ничего способного подтолкнуть кого-либо к мысли о том, что мы хотим конфликта»,— заверил Джон Кирби.

При этом он отказался уточнить, готовы ли будут США вместе со своими европейскими союзниками ввести новые санкции в отношении Китая, если Пекин, вопреки многочисленным опровержениям, все же начнет оказывать военную помощь Москве. «Не хочу забегать вперед. Мы не считаем, что китайская сторона более не рассматривает вариант оказания летальной помощи (поставки летального оружия.— “Ъ”) России. Но мы также не видели никаких признаков того, что они приступили к его реализации»,— заявил Джон Кирби, призвав Пекин сделать «правильный выбор».

Что же касается главного раздражителя в отношениях с Пекином — проблемы Тайваня, то, как считает представитель Совета национальной безопасности Белого дома, изменений в американской политике «одного Китая» нет. «Мы не поддерживаем независимость Тайваня, мы ясно давали это понять. Но мы не хотим и одностороннего изменения статус-кво, и мы, безусловно, не хотим видеть перемены за счет применения силы. Так что, при всем уважении к министру иностранных дел Китая, нет изменения в подходах США к двусторонним отношениям»,— резюмировал Джон Кирби, завершив сеанс заочной полемики с главой МИД КНР.

Необходимость в столь подробных разъяснениях по поводу отношений с Китаем возникла после того, как во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей Цинь Ган обрушился с резкой критикой на США.

Китайский министр отверг комфортную для Вашингтона концепцию «стратегической конкуренции», указав на то, что на практике такая политика оборачивается конфронтацией, которую США на словах пытаются избежать.

«Оценки того, что Китай для них главный стратегический оппонент и угроза, в корне ошибочны»,— отметил министр. По его словам, подлинная цель стратегии США в регионах Тихого и Индийского океанов — «окружить КНР», в том числе создавая «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО и подрывая региональную интеграцию».

Давая оценку отношениям с США, основное внимание глава МИД КНР уделил ситуации вокруг Тайваня, которая остается определяющим фактором американо-китайских отношений. «Мы, жители материка и Тайваня,— кровные братья. Мы продолжим прилагать усилия для мирного объединения родины, проявлять для этого максимально добрую волю»,— напомнил оппонентам в Вашингтоне китайский министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД КНР Цинь Ган

Фото: Mark Schiefelbein / AP Глава МИД КНР Цинь Ган

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Иллюстрацией того, что, несмотря на многочисленные контакты сторон и повторение ими привычных формул, они по-прежнему не слышат друг друга, стало решение Цинь Гана принести на свою пресс-конференцию экземпляр конституции КНР. «Я знал, что сегодня меня обязательно спросят о тайваньском вопросе. Позвольте мне процитировать два предложения из преамбулы конституции. "Тайвань является частью священной территории КНР. Осуществление великого дела воссоединения Родины является священным долгом всего китайского народа, в том числе тайваньских соотечественников"»,— зачитал министр положения основного закона КНР.

Необходимость провести в рамках пресс-конференции по дипломатическим итогам года краткий спецкурс по китайской конституции была обусловлена последними событиями в США. В конце февраля финансовый комитет Палаты представителей Конгресса США принял ряд законопроектов, направленных на «защиту» Тайваня от посягательств Пекина.

Кроме того, как считают в Пекине, в Вашингтоне невнимательно читают китайскую конституцию. «Недавно высокопоставленный американский чиновник заявил, что тайваньский вопрос не является внутренним делом Китая, мы решительно выступаем против этого и сохраняем высокую бдительность»,— заявил Цинь Ган. «Почему Вашингтон говорит о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и в то же время проявляет неуважительную позицию по Тайваню?» — недоумевал министр. Сравнивая позицию США по Украине и Тайваню, глава МИД КНР пришел к выводу, что принцип территориальной целостности для Вашингтона — не фундамент международного права, а инструмент, используемый произвольно, в зависимости от геополитической целесообразности, как ее понимают в США.

Напомним, что обнародованный 24 февраля китайский мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов, призывает уважать суверенитет всех стран, как того требует Устав ООН. «Я считаю, что там есть мысли, которые так или иначе совпадают с уважением международного права, территориальной целостности. Я думаю, мы должны это в нормальном смысле слова использовать и в этом пункте поработать с Китаем, почему нет»,— прокомментировал это положение мирного плана Пекина президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, по-прежнему расходясь в трактовках принципа территориальной целостности применительно к Украине и Тайваню, Вашингтон и Пекин пытаются не допустить повторения кризиса августа прошлого года, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно посетила Тайбэй, бросив вызов суверенитету КНР. Китайская сторона увидела в этой поездке открытую поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США, начав в ответ беспрецедентную игру мускулами у берегов острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Тайваня Цай Инвэнь

Фото: Chiang Ying-ying / AP Лидер Тайваня Цай Инвэнь

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, преемник Нэнси Пелоси в Капитолии Кевин Маккарти подтвердил появившиеся утечки о его готовности встретиться в этом году с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Принципиальное же отличие от тайваньской истории с Нэнси Пелоси состоит в том, что Кевин Маккарти намерен встретиться с госпожой Цай Инвэнь не на Тайване, а в Америке. По информации газеты Financial Times, ссылающейся на тайваньские правительственные источники, встреча, предположительно, пройдет в начале апреля в Калифорнии.

Ранее Кевин Маккарти заявлял, что не намерен учитывать мнение Китая при планировании поездок и не исключает своего визита на остров. Однако он пересмотрел свою позицию после того, как штабу господина Маккарти была предоставлена разведывательная информация о растущих угрозах со стороны китайских властей в том случае, если он попытается повторить опыт Нэнси Пелоси.

Сергей Строкань