МТС разрывает связь с Арменией

МТС рассматривает выход из бизнеса в Армении, рассказали “Ъ” в компании. В числе возможных покупателей местные СМИ называют «Газпром» или букмекера 1Xbet. Но аналитики предполагают, что «МТС Армения» заинтересует локальных игроков из соседних стран, которые хотят усилить присутствие на этом рынке. Вся компания может быть оценена в 19 млрд руб., говорят эксперты, однако желание МТС продать актив побыстрее уменьшит стоимость сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дочерняя компания МТС в Армении, владеющая брендом Viva-MTS, обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) страны за разрешением на продажу, сообщил «Интерфакс». По данным армянских СМИ, покупателем может стать «Газпром» или букмекер 1Xbet. В МТC “Ъ” пояснили, что «фокусируются на развитии бизнеса в РФ» и могут «рассмотреть продажу актива, если найдутся покупатели с хорошей оценкой». В «Газпроме» и 1Xbet на запросы не ответили.

Viva-MTS ранее работала под брендом VivaCell, управляющее ею ЗАО «К-Телеком» зарегистрировано в Армении в 2004 году. Российская МТС в 2007 году приобрела 80% акций International Cell Holding Ltd, который тогда был единственным владельцем «К-Телеком», заключив также опционное соглашение на покупку и продажу оставшихся 20%. Сумма сделки составила 24,9 млрд руб.

Собеседник “Ъ” на рынке полагает, что решение МТС уйти из региона спровоцировали введенные в феврале в отношении МТС-банка санкции США и Великобритании.

В то же время, добавляет он, армянский рынок «не приносил МТС заметных доходов». Согласно отчетности компании, выручка в Армении за 2022 год увеличилась на 4,1%, до 51 млрд драмов (9,7 млрд руб.), тогда как общие доходы группы составили 541,7 млрд руб.

МТС в последние годы последовательно выходит из бизнеса на постсоветском пространстве. Из-за коррупционного расследования в Узбекистане, которое комиссия по ценным бумагам и биржам и минюст США начали в отношении МТС в 2014 году по подозрению в коррупционных платежах, компания продала локальный актив Universal Mobile Systems (UMS) в 2016 году. МТС объявила о мировом соглашении с властями США в марте 2019 года (см. “Ъ” от 7 марта 2019 года). В ноябре 2019 года МТС также продала дочернее «ВФ Украина» азербайджанскому сотовому оператору Bakcell за 44,38 млрд руб. Сейчас у компании остались только 49% в «МТС Беларусь». Выручка компании в регионе составила 43 млрд руб., чистая прибыль — 11 млрд руб. В МТС не раскрывают, планируется ли продавать и этот актив.

В целом, считает собеседник “Ъ” на рынке, экспансия МТС и других российских операторов в СНГ и другие страны не увенчалась успехом: «Эти рынки очень специфичны, там большое значение имеют связи, из-за чего вести бизнес крайне непросто. Уход из Армении был делом времени, санкции в отношении МТС-банка только стали катализатором».

Вячеслав Николаев, президент МТС, в интервью “Ъ” 16 ноября 2021 года: «Для повышения общей конкурентоспособности всей экосистемы и, как следствие, ее капитализации нужно трансформировать компанию».

По мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, МТС продает актив, поскольку «рынок Армении не является активно развивающимся и не особенно влияет на финансовые показатели холдинга». По его оценке, актив в Армении может стоить 9–10 млрд руб., однако стоимость «может варьироваться в зависимости от желания владельца побыстрее продать».

Собеседник “Ъ” на рынке полагает, что актив можно оценить исходя из мультипликатора до четырех OIBDA (по итогам 2022 года составила 27,5 млрд драмов, или 5,22 млрд руб.), но «скорее всего, условия сделки будут нерыночными, поскольку компания спешит с продажей». Аналитик агентства MForum Алексей Бойко полагает, что актив в Армении может стоить около 19 млрд руб. без учета долга: «Но мы не знаем, идет ли речь о продаже компании целиком или части». По мнению аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, покупателем скорее окажется «кто-то из локальных игроков соседних стран, заинтересованный в развитии на рынке Армении».

Юлия Юрасова, Юлия Тишина