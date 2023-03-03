У МТС амортизировалась прибыль

МТС смогла нарастить выручку по итогам 2022 года на 2,6%, до 541,7 млрд руб. Важным фактором сохранения положительной динамики выручки и рентабельности стало повышение тарифов, считают эксперты. При этом чистая прибыль компании и свободный денежный поток сократились на 48,7% и 31% соответственно, что в перспективе, допускают аналитики, может повлиять на решение компании о выплате дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2022 года группа МТС нарастила консолидированную выручку на 2,6% к 2021 году, до 541,7 млрд руб., при этом скорректированная OIBDA снизилась на 2%, до 224,3 млрд руб., а чистая прибыль упала на 48,7%, до 32,6 млрд руб., свободный денежный поток без учета МТС-банка и поступлений от продажи «ВФ Украина» снизился на 31%, до 37,2 млрд руб. Капитальные затраты компании незначительно увеличились — на 0,2%, до 111,2 млрд руб., а операционный денежный поток вырос на 33,4%, до 190,6 млрд руб. В четвертом квартале выручка группы выросла год к году на 1,6%, до 144,4 млрд руб., OIBDA увеличилась на 0,4%, до 55,6 млрд руб., чистая прибыль упала на 60%, до 54,4 млрд руб., CAPEX вырос на 59,3%, до 36,3 млрд руб. Абонентская база оператора в России в 2022 году осталась на уровне 80 млн пользователей.

На чистую прибыль оказала влияние снизившаяся OIBDA ввиду возросших расходов на персонал, инвестиций в новые направления и резервы банков, а также рост финансовых расходов на фоне более высоких процентных ставок, более высокий уровень амортизации из-за инвестиций в сеть и цифровые направления, следует из комментариев МТС к отчетности (.pdf).

Эти факторы частично влияли на свободный денежный поток, на его снижении также сказалась более интенсивная M&A-политика по сравнению с 2021 годом. В 2022 году МТС объявила о покупке контроля в разработчике сервисов видеокоммуникаций Webinar, российского провайдера навигационных систем «Навител», 67% в AdTech-компании Buzzoola.

С точки зрения финансовых и операционных показателей компания отчиталась несколько лучше ожиданий рынка, отметил инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин: «Маржинальность OIBDA в четвертом квартале осталась выше 38%. Важным фактором сохранения положительной динамики выручки и рентабельности, по всей видимости, стало повышение тарифов (исходя из сообщений ФАС, оно происходило в два раунда — в январе и октябре 2022 года)». Также, отметил аналитик, в четвертом квартале выручка от услуг связи выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, значительно ускорившись по сравнению с годовой динамикой в третьем квартале (+1,9%). Впрочем, себестоимость услуг растет опережающими темпами — более 10%, что вызывает вопросы относительно способности сохранения рентабельности в среднесрочной перспективе.

Аналитик также отметил, что отрицательный собственный капитал у компании — это обычно красный флаг для инвесторов с точки зрения выплаты дивидендов. «Но нужно отметить, что капитал отрицательный пока по МСФО, по РСБУ по итогам девяти месяцев 2022 года (последние опубликованные данные, собственный капитал составил 63,5 млрд руб.) он пока в плюсе, и это более важный показатель с точки зрения способности выплачивать дивиденды»,— добавил господин Нигматуллин.

Снижение чистой прибыли и свободного денежного потока компании может сказаться на решении МТС выплачивать дивиденды по итогам года, допускает источник «Ъ» на телекоммуникационном рынке: «При этом не исключено, что компания может выплачивать дивиденды из кредитных средств, чтобы удержать свою стоимость на рынке».

На основе финансовых результатов за 2021 год МТС утвердила годовые дивиденды в июне 2022 года в размере 33,85 руб. на одну обыкновенную акцию, или 66,3 млрд руб.

В МТС не ответили «Ъ» на вопрос о перспективах выплаты дивидендов по итогам 2022 года.

Акции МТС на Мосбирже к 19:14 выросли до 260 руб., что на 2,14% выше показателя закрытия торгов прошлого дня. На пике, в 18:45, акции торговались по цене 261 руб.

Юлия Тишина