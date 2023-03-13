«Донстрой»: получить разрешение для бурильных работ в районе БКЛ должен был подрядчик

Бурильные работы, из-за которых пришлось экстренно остановить движение поездов на юго-западе Большой кольцевой линии (БКЛ), осуществляла подрядная организация ANTTEQ, сообщили «Ъ» в пресс-службе девелопера «Донстрой», который ведет застройку на участке.

«Для выполнения строительных и инженерно-геологических работ, включающих бурение скважин, заключен договор генерального подряда с компанией ANTTEQ. Получение разрешения на проведение бурильных работ является обязанностью генподрядчика»,— сообщили представители компании.

Также «Донстрой» указал, что компания принимает участие в работе специальной комиссии, созданной для «выяснения причин допущенной ситуации». В комиссии представлены органы исполнительной власти и структурные подразделения, ответственные за строительство и эксплуатацию столичного метрополитена.

Сегодня, 13 марта, утром на участке БКЛ от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» приостановили движение поездов. Чрезвычайные меры спровоцировал выброс воды и глины в туннеле на перегоне между «Мичуринским проспектом» и «Аминьевской», над которым ведется стройка.

О том, что к инциденту привели несогласованные бурильные работы, позднее сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. По словам господина Ликсутова, «бурильная машина без всяких согласований пробурила отверстие» в туннеле, что привело к выбросу глины и песка.

В результате СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). Как сообщила «РИА Новости» старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, у частной строительной компании, которая проводила ремонтные работы, изымается строительная и проектная документация, договоры и другие документы по финансово-хозяйственной деятельности.

Григорий Лейба