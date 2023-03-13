На южном участке БКЛ в Москве приостанавливали движение поездов

На южном участке Большой кольцевой лини (БКЛ) остановили движение поездов по часовой стрелке, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. В 12:25 мск движение поездов было полностью восстановлено.

«Нет движения поездов от станции "Новаторская" до станции ''Аминьевская'' для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами»,— сообщали в ведомстве. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», проблемы спровоцировало затопление туннеля.

Для проезда пассажирам рекомендуют пользоваться поездами, которые следуют в противоположном направлении, а также регулярными автобусными маршрутами (автобус №329 от станции «Аминьевская», автобус №661 от станции «Новаторская»).

Большую кольцевую линию 1 марта торжественно запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Власти предполагают, что движение по БКЛ разгрузит другие линии столичного метро до 25%.

Григорий Лейба