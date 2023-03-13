Участок БКЛ в Москве закрывали из-за того, что бурильная машина протаранила туннель

Заммэра в правительстве Москвы и руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов сообщил, что причиной задержки движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро стало нарушение правил безопасности на коммерческой стройке.

«Бурильная машина без всяких согласований пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка. Движение поездов по внешней стороне было остановлено на время проведения восстановительных работ»,— объяснил Максим Ликсутов.

Стройка была организована компанией «Донстрой» без необходимых согласований. Как сообщил господин Ликсутов, метрополитен обратился в Следственный комитет столицы и управление МВД по Москве, запросил проведение проверки и возбуждение уголовного дела. «Такая безответственность и халатность не должна повториться»,— сказал заммэра.

Сегодня, 13 марта, на участке БКЛ от станции «Новаторской» до «Аминьевской» было приостановлено движение из-за выброса воды и глины в правом тоннеле на перегоне между «Мичуринским проспектом» и «Аминьевской». Из-за этого была повреждена обделка тоннеля. По решению Мосгосстройнадзора, строительство на площадке над тоннелем было остановлено до выяснения всех обстоятельств.

Анастасия Ларина