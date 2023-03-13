СКР возбудил дело из-за нарушений «Донстроем» строительства в районе тоннеля БКЛ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ), которые привели к остановке движения на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Как сообщили ранее в Дептрансе, во время строительных работ бурильная машина «без всяких согласований» пробурила отверстие в тоннеле.

Как сообщила «РИА Новости» старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, у частной строительной компании, которая проводила ремонтные работы, изымается строительная и проектная документация, договоры и другие документы по финансово-хозяйственной деятельности.

Сегодня, 13 марта, на участке БКЛ от станции «Новаторская» до «Аминьевской» было приостановлено движение из-за выброса воды и глины в правом тоннеле на перегоне между «Мичуринским проспектом» и «Аминьевской». Из-за этого была повреждена обделка тоннеля. По решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем было остановлено до выяснения всех обстоятельств.

Заммэра в правительстве Москвы и руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал, что стройка проводилась компанией «Донстрой» без необходимых согласований. Инцидент он назвал «безответственностью и халатностью». В пресс-службе Мосгосстройнадзора сообщили, что для расследования инцидента создана техническая комиссия, передает «РИА Новости».

Лусине Баласян