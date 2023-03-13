Песков назвал «нелепым курьезом» идею переименовать Россию в Московию

Поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о переименовании России в Московию («Росія» на «Московія») в Кремле сочли курьезом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, наверное, относится к таким нелепым курьезам — подобные сообщения или подобные решения. Думаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто ее ни называл, останется великой державой, великой страной, и она останется Россией»,— указал господин Песков во время пресс-колла.

Проработать вопрос о возможности переименования РФ в Московию глава Украины поручил премьеру Денису Шмыгалю после того, как соответствующая петиция на его сайте набрала больше 25 тыс. голосов (президент рассматривает все петиции, которые преодолевают этот порог). В российском МИДе инициативу назвали попыткой сделать из Украины «анти-Россию».

Григорий Лейба