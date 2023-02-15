Петиция о переименовании России в Московию набрала число голосов, необходимое для официального рассмотрения

Петиция о переименовании России в Московию набрала 25 тыс. голосов, следует из данных на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Теперь ее официально должен рассмотреть президент Украины.

Петицию внесли на сайт Владимира Зеленского 23 ноября 2022 года. Ее авторы требуют изменить названия «Россия» и «Российская Федерация» на «Московию» и «Московскую федерацию», а также их производные в официальных документах. До окончания сбора подписей оставалось 9 дней.

Авторы петиции утверждают, что название «Россия» существует 301 год, тогда как название «Украина» впервые встречается на 41 год раньше, в 1680 году. Авторы считают, что переименование позволит восстановить историческую справедливость.

Согласно правилам платформы, президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию, размещенную на его сайте, и дать на нее официальный ответ после того, как документ наберет 25 тыс. подписей.

Олеся Павленко