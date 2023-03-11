Захарова назвала поручение Зеленского о Московии попыткой создать из Украины «анти-Россию»

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что поручение украинского президента Владимира Зеленского изучить вопрос о переименовании России в Московию — это свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России"»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

В вечернем обращении 10 марта Владимир Зеленский отреагировал на петицию о переименовании России в Московию («Росія» на «Московія»), поручив изучить этот вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю. Как отметил Владимир Зеленский, этот вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».