Кремль не комментирует сроки предполагаемого визита Си Цзиньпина в Россию

Кремль не комментирует информацию о предполагаемом визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Telegram-канал Brief без ссылок на источник информации написал, что господин Си посетит Москву 21 марта и встретится с Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Си Цзиньпин в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Си Цзиньпин в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господина Пескова попросили прокомментировать эти сведения. «Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно»,— сказал ТАСС представитель Кремля.

Источники The Wall Street Journal в феврале сообщали, что визит Си Цзиньпина в Москву планируется в ближайшие месяцы, и он намерен встретиться с Владимиром Путиным. В том же месяце господин Путин сказал, что планирующийся приезд председателя КНР в Россию даст толчок в развитии отношений двух стран, но сроки визита не назвал.

О ситуации в Китае — в материале «Ъ» «На эти пять процентов и живем».

Лаура Кеффер