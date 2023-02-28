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Коммерсантъ FM
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Лавров: Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана

Россия готова помочь с организацией переговоров Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет «слишком настойчиво предлагать свои услуги», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, азербайджанская сторона выразила готовность, а армянская сторона «не возражает, но пока окончательного согласия не дает».

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч (между представителями Армении и Азербайджана.— "Ъ")»,— рассказал господин Лавров в ходе пресс-конференции в Баку (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Лавров прибыл в Азербайджан вчера, 27 февраля. Его двухдневный визит приурочен к годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии двух стран, подписанной 22 февраля 2022 года.

В феврале 2023-го Международный суд ООН в Гааге вынес решения о предварительных мерах по делам «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении». Рассматривался, в частности, вопрос о блокировке азербайджанскими активистами Лачинского коридора. Судьи потребовали от Баку принять все меры для его разблокирования. МИД Азербайджана утверждает, что подобных требований в тексте судебного решения не было.

Подробности — в материале «Армения нашла поддержку в Международном суде ООН». 5841567

Лаура Кеффер

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