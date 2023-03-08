Карабахский конфликт окружили с Запада

Сразу после вооруженного инцидента в Карабахе — первого за довольно продолжительное время — в Баку и Ереван приехали представители Брюсселя и Вашингтона. В ходе визита в азербайджанскую столицу спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар предложил помочь российским миротворцам в Карабахе — предоставить им дополнительные средства проверки грузов, которые перевозят через Лачинский коридор. Не стал исключать взаимодействия с Москвой и Льюис Боно — старший советник Госдепартамента США, которому недавно поручили заниматься Южным Кавказом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наблюдательный пост российских миротворцев в зоне карабахского конфликта

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Наблюдательный пост российских миротворцев в зоне карабахского конфликта

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Армения и Азербайджан продолжают активный диалог с западными дипломатами, которые предлагают альтернативные варианты урегулирования конфликта. В рамках этого процесса Баку и Ереван практически синхронно посетили два дипломата из Евросоюза и США: спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Льюис Боно.

Представитель ЕС Тойво Клаар приехал в Баку 6 марта и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Судя по всему, разговор был приятен для обеих сторон. «Глава государства с удовлетворением вспомнил встречу с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (она прошла 17–19 февраля и запомнилась публичными дебатами лидеров Армении и Азербайджана.— “Ъ”) и подчеркнул, что Азербайджан верен Брюссельской мирной повестке»,— сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Примерно то же самое господин Алиев сказал и Льюису Боно, который также был в Баку 6 марта. Попросив передать слова признательности госсекретарю США Энтони Блинкену (именно он организовал встречу лидеров Армении и Азербайджана в Мюнхене), президент Азербайджана обменялся с гостем «мнениями по вопросам нормализации отношений» с Ереваном и «переговорам между сторонами по мирному договору».

При этом господин Боно посетил и армянскую столицу. Представитель Брюсселя уже был в Армении 24 февраля — сразу после того, как главы МИДов стран Европейского союза утвердили создание гражданской миссии в Армении для «содействия урегулированию на Кавказе» — и ехать в Ереван второй раз за месяц, видимо, счел излишним.

Встретившись с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 7 марта, представитель Госдепа Льюис Боно выслушал позицию Еревана о вооруженном инциденте в Карабахе, который произошел за два дня до этого.

По словам господина Пашиняна, «с одной стороны, Азербайджан заявляет о готовности к диалогу с представителями Нагорного Карабаха, с другой стороны, осуществляет террористические действия, в результате которых погибли трое сотрудников паспортно-визового отдела полиции МВД Нагорного Карабаха, еще один сотрудник получил ранения».

Напомним, в воскресенье азербайджанские военные открыли огонь по машине МВД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), подозревая, что они перевозят оружие из Армении. В результате погибли пять человек: трое армян и двое азербайджанцев.

Стоит отметить, что реакция российских миротворцев на этот инцидент не понравилась ни той ни другой стороне.

Армяне провели возле базы миротворцев в Ходжалы (армянское название — Иванян) небольшую акцию протеста с требованием жестких действий против Азербайджана.

В Баку же раскритиковали формулировки, которые российские военные использовали в ежедневном бюллетене с описанием произошедшего. Во-первых, претензии вновь касались топонимов, таких как «Степанакерт» (азербайджанцы настаивают, что столицу региона надо называть «Ханкенди») и «Нагорный Карабах» (в Баку утверждают, что такой территориальной единицы в их стране нет, зато есть Карабахский экономический район). Во-вторых, как указали в Минобороны Азербайджана, «представление этих (армянских.— “Ъ”) военнослужащих, полностью укомплектованных боеприпасами, в качестве сотрудников полиции, выполняющих “паспортно-визовую” службу, является не чем иным, как лицемерием». Такое возмущение было ожидаемым: в Азербайджане в принципе недовольны тем, что россияне допускают присутствие в Карабахе вооруженных армян, и де-факто признают государственные институты НКР.

Тема перестрелки под Шушой неизбежно повлияла на повестку обоих визитов иностранных гостей, которые изначально ехали в регион обсуждать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом можно судить по интервью, которые Льюис Боно и Тойво Клаар дали армянским и азербайджанским журналистам. Материалы были опубликованы уже после отъезда дипломатов — 8 марта.

В беседе с азербайджанским государственным агентством APA Тойво Клаар решил оспорить тезис о том, что Брюссель конкурирует с Москвой за влияние на переговорный процесс.

Об этом ранее заявляла представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы изо всех сил старались донести до россиян, что это (участие в армяно-азербайджанском урегулировании.— “Ъ”) не какая-то геополитическая игра для ЕС, как любит говорить госпожа Захарова. Для ЕС это означает помощь нашим соседям Армении и Азербайджану в преодолении наследия конфликта и его разрешении,— заверил господин Клаар.— Я хотел бы, чтобы в Москве поняли, что если у нас на самом деле одна цель, то мы можем дополнять усилия друг друга, а не рассматривать это как некую конкуренцию».

Заявление господина Клаара о ситуации в Лачинском коридоре и вовсе можно назвать комплементарным для Москвы. «В первую очередь я считаю абсолютно легитимной идею обеспечения прозрачности в том, что перевозится по Лачинской дороге,— сказал господин Клаар, осторожно поддержав Баку.— Потому что мы не хотим, чтобы эта дорога использовалась для перевозки продукции, еще больше увеличивающей напряженность, а также в каких-либо военных или незаконных целях». Однако обеспечить эту прозрачность, по его словам, вполне могут и российские миротворцы, если им предоставят «дополнительное оборудование» для проверки проезжающего транспорта. Впрочем, методы контроля, по мнению гостя из Брюсселя, еще могут обсуждаться.

Тойво Клаар также напомнил, что продолжает контакты с Москвой. «Несколько недель назад у меня был телефонный разговор с заместителем министра Галузиным (Михаил Галузин курирует в МИД РФ вопросы СНГ.— “Ъ”),— сообщил европейский дипломат.— Я также встречался со спецпредставителем России Игорем Ховаевым и даже побывал в Москве в сентябре 2022 года и вел переговоры по этому поводу».

Американский дипломат Льюис Боно, в свою очередь, побеседовал с журналистом армянской редакции «Радио Свобода» (весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом).

Господин Боно отказался прокомментировать прямой диалог между Баку и Степанакертом, который недавно возобновился при посредничестве российских миротворцев, отметив, что Вашингтон добивается устойчивого мира, условия которого должны исходить от самих сторон, а не от внешнего модератора.

При этом господин Боно, как и его европейский коллега, не стал отрицать возможность сотрудничества с Москвой для достижения этих целей. «Мы готовы взаимодействовать с любой стороной, которая привержена идее продвижения процесса вперед»,— заверил он.

Кирилл Кривошеев