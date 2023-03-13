Вкладчики обанкротившегося банка SVB получат доступ к средствам 13 марта

Вкладчики обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) сегодня, 13 марта, получат доступ к своим счетам. Об этом говорится в совместном заявлении главы Минфина США Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга. Отмечается, что «никаких убытков, связанных с санацией SVB, налогоплательщики не понесут».

«Сегодня мы предпринимаем решительные действия для защиты экономики США, укрепляя доверие населения к нашей банковской системе. Этот шаг гарантирует, что банковская система США продолжит выполнять свои жизненно важные функции по защите депозитов и предоставлению доступа к кредитам для домашних хозяйств и предприятий таким образом, который способствует сильному и устойчивому экономическому росту»,— сказано в документе.

Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк США, он был ориентирован на стартапы. Его банкротство, о котором объявили 10 марта, стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. Банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. От американских властей требовали вмешаться в ситуацию, чтобы спасти средства клиентов банка и принять экстренные меры по сдерживанию кризиса, к которому привел крах SVB. Минфин США еще вчера, 12 марта, заявил, что государство не будет спасать SVB.

Подробности — в материале «Ъ» «Как стать банкротом за три дня».

Лаура Кеффер