Российский СПГ утекает перспективно

Россия вновь стала ключевым поставщиком газа в Европу, теперь сжиженного. По итогам двух последних месяцев Москва заняла второе место среди экспортеров СПГ в регион, обогнав Катар, подсчитали в Vygon Consulting. Основными покупателями стали Бельгия, Франция и Испания. Последняя, например, в феврале приобрела на 150% больше топлива, чем за аналогичный период 2022 года. Объемы отгрузок российского СПГ в страны ЕС бьют исторические рекорды, отмечают аналитики. И власти на этом фоне рассчитывают, что отечественные компании превратятся в лидеров мирового рынка уже к концу десятилетия. Сможет ли Россия заместить экспорт трубопроводного газа поставками сжиженного топлива? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году Европа стала ключевым покупателем СПГ в мире, таким образом пытаясь компенсировать снизившиеся поставки газа из России. И, как это ни парадоксально, почти пятую часть сжиженного топлива Брюссель получил от Москвы — это около 17 млрд куб. м — подсчитали в РАН. Показатель рекордный, но даже он меньше тех объемов, которые Россия прокачивает в Европу по трубопроводам. Несмотря на вывод из строя «Северного потока», по оставшимся линиям экспортируется свыше 27 млрд куб. м сырья в год.

Разница не такая существенная, но вот для бюджета вполне ощутимая, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«У "Ямал СПГ" есть льготы — это нулевой НДПИ на газ, на газовый конденсат, отсутствие экспортной пошлины как таковой. Поэтому, если мы говорим о доходах бюджета, они минимальны. Когда утверждают, что российский СПГ заменил наш трубопроводный газ на европейском рынке, надо сделать оговорку, что по объемам-то он заменил, а с точки зрения доходов бюджета — нет».

Впрочем, производство и экспорт СПГ — отрасль, скорее, «на перспективу» — говорят собеседники “Ъ FM”. Сейчас у добывающих компаний есть льготы, но уже через пять лет их действие прекратится, и поставки сырья превратятся в более значимую статью доходов.

Непонятно, правда, останутся ли у России к тому моменту покупатели в ЕС. Еврокомиссия призвала местные компании не продлевать долгосрочные контракты с Москвой. Но они могут к совету и не прислушаться, полагает замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Долгосрочные контракты на поставку СПГ истекают после 2035 года, поэтому вопрос их продления не находится в перспективе даже ближайших нескольких лет. Компании будут подходить к этому очень взвешено по двум причинам. Первая — российский СПГ остается очень конкурентным по цене. Вторая — существует вероятность того, что при досрочном расторжении контракта придется выплатить российским поставщикам достаточно крупные штрафы».

Даже если Москва сохранит европейский рынок, ей потребуется увеличить объемы производства. Эту цель власти и поставили перед отраслью. Сейчас в стране сжижают около 30 млн т сырья в год, к 2035 году — в четыре раза больше.

Но для этого нужно развивать крупнотоннажные заводы, применяя отечественные технологии, которых почти нет, российские разработки пока подходят лишь для небольших предприятий, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин:

«Газ из России в сторону Европы поступает только с одного предприятия — "Ямал СПГ". Его добывает, сжижает и экспортирует международный консорциум в составе "Новатэка", французской и двух китайских компаний».

Иностранные же технологии России теперь недоступны из-за санкций. Несмотря на это, власти планируют развивать в стране предприятия на базе арктических месторождений. Правда, компании, которые ими владеют — «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром» — реализовывать проекты не спешат.

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