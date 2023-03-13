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Коммерсантъ FM
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Российский СПГ утекает перспективно

Как ЕС оказался главным покупателем сжиженного газа

Россия вновь стала ключевым поставщиком газа в Европу, теперь сжиженного. По итогам двух последних месяцев Москва заняла второе место среди экспортеров СПГ в регион, обогнав Катар, подсчитали в Vygon Consulting. Основными покупателями стали Бельгия, Франция и Испания. Последняя, например, в феврале приобрела на 150% больше топлива, чем за аналогичный период 2022 года. Объемы отгрузок российского СПГ в страны ЕС бьют исторические рекорды, отмечают аналитики. И власти на этом фоне рассчитывают, что отечественные компании превратятся в лидеров мирового рынка уже к концу десятилетия. Сможет ли Россия заместить экспорт трубопроводного газа поставками сжиженного топлива? Разбирался Иван Хорушевский.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году Европа стала ключевым покупателем СПГ в мире, таким образом пытаясь компенсировать снизившиеся поставки газа из России. И, как это ни парадоксально, почти пятую часть сжиженного топлива Брюссель получил от Москвы — это около 17 млрд куб. м — подсчитали в РАН. Показатель рекордный, но даже он меньше тех объемов, которые Россия прокачивает в Европу по трубопроводам. Несмотря на вывод из строя «Северного потока», по оставшимся линиям экспортируется свыше 27 млрд куб. м сырья в год.

Почему Европа задумалась об освобождении своего рынка от российского СПГ

Разница не такая существенная, но вот для бюджета вполне ощутимая, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«У "Ямал СПГ" есть льготы — это нулевой НДПИ на газ, на газовый конденсат, отсутствие экспортной пошлины как таковой. Поэтому, если мы говорим о доходах бюджета, они минимальны. Когда утверждают, что российский СПГ заменил наш трубопроводный газ на европейском рынке, надо сделать оговорку, что по объемам-то он заменил, а с точки зрения доходов бюджета — нет».

Впрочем, производство и экспорт СПГ — отрасль, скорее, «на перспективу» — говорят собеседники “Ъ FM”. Сейчас у добывающих компаний есть льготы, но уже через пять лет их действие прекратится, и поставки сырья превратятся в более значимую статью доходов.

Непонятно, правда, останутся ли у России к тому моменту покупатели в ЕС. Еврокомиссия призвала местные компании не продлевать долгосрочные контракты с Москвой. Но они могут к совету и не прислушаться, полагает замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Долгосрочные контракты на поставку СПГ истекают после 2035 года, поэтому вопрос их продления не находится в перспективе даже ближайших нескольких лет. Компании будут подходить к этому очень взвешено по двум причинам. Первая — российский СПГ остается очень конкурентным по цене. Вторая — существует вероятность того, что при досрочном расторжении контракта придется выплатить российским поставщикам достаточно крупные штрафы».

Даже если Москва сохранит европейский рынок, ей потребуется увеличить объемы производства. Эту цель власти и поставили перед отраслью. Сейчас в стране сжижают около 30 млн т сырья в год, к 2035 году — в четыре раза больше.

Как правительство либерализует экспорт СПГ

Но для этого нужно развивать крупнотоннажные заводы, применяя отечественные технологии, которых почти нет, российские разработки пока подходят лишь для небольших предприятий, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин:

«Газ из России в сторону Европы поступает только с одного предприятия — "Ямал СПГ". Его добывает, сжижает и экспортирует международный консорциум в составе "Новатэка", французской и двух китайских компаний».

Иностранные же технологии России теперь недоступны из-за санкций. Несмотря на это, власти планируют развивать в стране предприятия на базе арктических месторождений. Правда, компании, которые ими владеют — «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром» — реализовывать проекты не спешат.

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